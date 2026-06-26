Passaggio generazionale, imprese a confronto

Al Cosmopolitan di Tirrenia evento Confapi su continuità aziendale, formazione e networking tra giovani imprenditori e imprese del territorio.

PISA — Un pomeriggio dedicato al futuro delle imprese e alla continuità aziendale. Al Cosmopolitan Golf & Country Club di Tirrenia si è svolto l'evento "Giovani imprenditori e passaggio generazionale", promosso da Confapi Pisa e del Tirreno in compartecipazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e con il sostegno di Fideuram.

L'iniziativa ha riunito giovani imprenditori, imprese senior e professionisti del territorio per affrontare un tema centrale per il sistema produttivo locale: il passaggio generazionale nelle piccole e medie imprese.

Il programma si è aperto con un format che ha unito formazione e attività esperienziali. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi, alternando una lezione di golf sul green del Cosmopolitan, pensata come momento di team building, a una sessione formativa dedicata al report di BNP Paribas Asset Management "Il peso di geopolitica ed inflazione sull'impresa italiana".

Durante l'incontro sono stati approfonditi gli effetti delle tensioni internazionali sui bilanci delle PMI, con particolare attenzione all'aumento dei costi del trasporto marittimo, dei premi assicurativi e alla dipendenza energetica italiana. Spazio anche alle strategie di gestione della tesoreria aziendale e agli strumenti utili per contenere gli effetti dell'inflazione.

Il momento centrale della giornata è stato il convegno "Passaggio Generazionale: come trasferire l'azienda, il patrimonio e i valori familiari", realizzato in collaborazione con Siref Fiduciaria.

"Il passaggio generazionale non è solo un atto giuridico o fiscale, ma un trasferimento di valori, competenze e visioni. Vedere oggi così tanti giovani dialogare apertamente con le generazioni senior ci conferma che il tessuto imprenditoriale del nostro territorio è vivo, coeso e pronto ad affrontare le sfide del futuro con gli strumenti giusti" ha detto il presidente di Confapi Pisa e del Tirreno, Luigi Pino.

Dopo i saluti del presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confapi Pisa e del Tirreno, Marco Gasperini, la tavola rotonda ha affrontato i diversi aspetti della continuità d'impresa. Fabrizio Pirolli di Fideuram si è soffermato sugli aspetti psicologici del passaggio generazionale e sul mondo interiore dell'imprenditore chiamato a trasferire la guida dell'azienda. Fabio Brambati di Siref Fiduciaria ha illustrato gli strumenti fiduciari a tutela del patrimonio aziendale e familiare. Giampaolo Pacini ha approfondito le soluzioni giuridiche per una transizione ordinata, mentre Silvia Casati ha analizzato gli aspetti fiscali e le strategie per pianificare il trasferimento dell'impresa. La giornata si è conclusa con un aperitivo di networking, pensato per favorire il confronto tra imprenditori, manager, relatori e stakeholder.