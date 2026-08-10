Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 19:35 METEO:PISA25°35°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Lunedì 10 Agosto 2026
Tutti i titoli:
Terremoto, la terra trema ancora sulla costa pisana Pisa-Empoli, da martedì la prevendita E' Aldo Iacomelli il nuovo presidente di Retiambiente Via Guelfi rinasce con il progetto Pinqua
corriere tv
Crolla un'ala dell'ospedale di Calì in Colombia per la scossa, l'appello disperato del medico: «C'è gente sotto, serve aiuto»
Crolla un'ala dell'ospedale di Calì in Colombia per la scossa, l'appello disperato del medico: «C'è gente sotto, serve aiuto»

Cronaca Lunedì 10 Agosto 2026 ore 19:35

Terremoto, la terra trema ancora sulla costa pisana

Condividi

Sisma di magnitudo 2.2 alle 18.31 lungo la costa toscana settentrionale. L'evento è stato localizzato a una profondità di quattro chilometri



PISA — Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi, Lunedì 10 Agosto, lungo la costa della Toscana settentrionale. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo ML 2.2.

L'evento si è verificato alle 18.31, ora italiana, nella zona indicata dall'INGV come Costa Toscana settentrionale, comprendente le province di Massa Carrara, Lucca e Pisa. L'ipocentro è stato individuato a una profondità di 4 chilometri, con coordinate geografiche 43.6693 di latitudine e 10.1652 di longitudine.

La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma e arriva a poco più di un giorno di distanza dal terremoto di magnitudo 2.4 registrato nella mattinata di Domenica 9 Agosto, in quel caso con epicentro indicato a circa 4 chilometri a ovest di Pisa e a una profondità di 9 chilometri.

Come precisato dallo stesso istituto, i dati relativi alla localizzazione e alla magnitudo rappresentano la migliore stima effettuata sulla base delle informazioni attualmente disponibili e potranno essere aggiornati in seguito a nuove analisi.

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il sisma registrato alle 8.37 a quattro chilometri a ovest di Pisa. L'INGV indica una profondità di nove chilometri: epicentro ancora nel Pisano
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCONTI DELLA DOMENICA

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Terremoto, la terra trema ancora sulla costa pisana

Pisa Sporting Club

Pisa-Empoli, da martedì la prevendita

Attualità

E' Aldo Iacomelli il nuovo presidente di Retiambiente

Attualità

Via Guelfi rinasce con il progetto Pinqua