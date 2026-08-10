Terremoto, la terra trema ancora sulla costa pisana

Sisma di magnitudo 2.2 alle 18.31 lungo la costa toscana settentrionale. L'evento è stato localizzato a una profondità di quattro chilometri

PISA — Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi, Lunedì 10 Agosto, lungo la costa della Toscana settentrionale. Secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha avuto una magnitudo ML 2.2.

L'evento si è verificato alle 18.31, ora italiana, nella zona indicata dall'INGV come Costa Toscana settentrionale, comprendente le province di Massa Carrara, Lucca e Pisa. L'ipocentro è stato individuato a una profondità di 4 chilometri, con coordinate geografiche 43.6693 di latitudine e 10.1652 di longitudine.

La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica INGV di Roma e arriva a poco più di un giorno di distanza dal terremoto di magnitudo 2.4 registrato nella mattinata di Domenica 9 Agosto, in quel caso con epicentro indicato a circa 4 chilometri a ovest di Pisa e a una profondità di 9 chilometri.

Come precisato dallo stesso istituto, i dati relativi alla localizzazione e alla magnitudo rappresentano la migliore stima effettuata sulla base delle informazioni attualmente disponibili e potranno essere aggiornati in seguito a nuove analisi.