Più infermieri e ostetriche per l’estate

La Asl Toscana nord ovest ha annunciato nuove assunzioni per i servizi sanitari nei mesi estivi. Casani, “Intervento necessario e piano più ampio”

PISA — Con l’arrivo dell’estate e l’aumento previsto degli accessi nelle strutture sanitarie, l’Azienda USL Toscana nord ovest ha varato un piano di potenziamento del personale che interesserà ospedali e servizi territoriali da Giugno a Settembre. L’intervento riguarda in particolare infermieri, operatori socio-sanitari e ostetriche, figure fondamentali per garantire l’assistenza durante il periodo più critico dell’anno.

Nel dettaglio, sono previste 80 assunzioni di infermieri, 50 di OSS e 8 ostetriche. I contratti saranno a tempo determinato, almeno per sei mesi, oppure affidati tramite somministrazione. Una scelta dettata anche dalla necessità di coprire le assenze prolungate e le ferie estive del personale in servizio, senza compromettere il funzionamento dei reparti più delicati, come i Pronto Soccorso.

La direttrice generale Maria Letizia Casani chiarisce il senso dell’iniziativa, “Come Direzione, insieme ai Dipartimenti, monitoriamo costantemente la situazione del personale. Il nostro obiettivo è assicurare la continuità dei servizi, bilanciando le competenze disponibili. Questo piano estivo è partito già a Marzo e rientra in un disegno più ampio che proseguirà con i concorsi per le assunzioni stabili”.

Accanto a queste misure temporanee, l’Azienda ha autorizzato anche 120 posti per il turn-over e 29 assunzioni a tempo indeterminato per OSS, a testimonianza di uno sforzo strutturale oltre che emergenziale.

Casani ha ringraziato infine tutto il personale sanitario, “Gli oltre 14.000 professionisti della nostra Asl lavorano ogni giorno con impegno e umanità. Questo potenziamento è anche un modo per alleggerire la loro pressione e offrire ai cittadini un servizio all’altezza delle necessità”.