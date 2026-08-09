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Pisa Sporting Club Domenica 09 Agosto 2026 ore 07:30

Pisa, ripresa a San Piero, poi un giorno di riposo

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Dopo la sfida di ieri pomeriggio atipica, con oltre 150 minuti di gioco, i calciatori sono rientrati alla base. Questa mattina ultimo allenamento



PISA — Dopo l'amichevole disputata a Bologna, il Pisa ha fatto rientro in Toscana e questa mattina sosterrà l'ultima seduta di allenamento della settimana al Centro Sportivo di San Piero a Grado.

L'appuntamento servirà allo staff di Paolo Bianco per analizzare quanto emerso dal test contro i rossoblù e proseguire il lavoro in vista dell'avvicinamento agli impegni ufficiali della stagione. Al termine della sessione, la squadra osserverà una giornata di riposo prima di riprendere la preparazione.

La settimana successiva sarà interamente dedicata alla rifinitura in vista dell'esordio in Coppa Italia contro l'Empoli, primo appuntamento ufficiale della stagione nerazzurra.

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

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