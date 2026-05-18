Robots & Kids: si chiude con grande partecipazione

Tanto pubblico e sportivi il Festival della Robotica intitolato alla memoria dell’ideatore “Franco Mosca”. Un format speciale pensato per le famiglie

PISA — Un Festival per le scuole e per le famiglie, che vuole rispondere ai loro bisogni di ascolto e concretezza e che fa dialogare bambini e ragazzi per superare i tabù della disabilità nel segno dell’accoglienza.

Robots & Kids è stato tutto questo. Un’edizione monotematica dedicata alle tecnologie per la disabilità in età evolutiva, per la prima volta organizzata in un'unica location, il Centro di Preparazione Olimpica Coni di Tirrenia (PI), struttura d’eccellenza nazionale immersa nel verde e accessibile, raggiungibile dal centro di Tirrenia anche con navette dedicate all’evento, dal 15 al 17 maggio. Numerosi gli ingressi al Festival, duecento gli studenti coinvolti nelle attività in programma. Al Centro Coni di Tirrenia hanno soggiornato duecento ospiti arrivati da tutta Italia, in particolare da Lazio, Liguria e Lombardia, grazie alla collaborazione degli istituti di ricerca e di cura dei bambini e delle associazioni delle famiglie.

Un Festival partecipato che porta anche risultati concreti: nei prossimi 90 giorni sarà online, in collegamento al sito ufficiale del festival www.roboticafestival.it, una piattaforma di matchmaking che diventerà osservatorio permanente sui bisogni evidenziati da associazioni, famiglie, pazienti e che potrà essere condivisa da università, centri di ricerca, incubatori, associazioni di categoria. La piattaforma diventerà anche strumento di crowdfunding per interventi che possano aiutare davvero chi cerca una soluzione.

Sold out per tutti gli appuntamenti e coinvolgimento di docenti di settore di altissimo livello e di aziende riconosciute nel mondo della tecnologia. Tra giochi e attività ludiche, gare sportive, dimostrazioni e spettacoli, la tre giorni del Festival della Robotica “Franco Mosca” ha accolto i partecipanti, le famiglie e il pubblico in uno spazio di incontro inclusivo, di sperimentazione e riflessione, nato dalla collaborazione tra ricerca, associazioni e imprese per condividere un messaggio con tutta la comunità: le tecnologie emergenti possono diventare strumenti concreti di supporto e gioco per bambini e ragazzi con differenti abilità motorie, cognitive e sensoriali.

Anche quest’anno la rassegna ha ricevuto la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica, metodo di apprezzamento discrezionale della più alta carica dello Stato, attribuito a iniziative ritenute particolarmente meritevoli.

Mauro Ferrari, direttore scientifico del Festival della Robotica “Franco Mosca”: “Questa edizione ha raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti. La partecipazione al Festival è stata elevata e i commenti positivi. Ne siamo felici, perché abbiamo pensato all’organizzazione di un evento inclusivo e abbiamo impostato il programma dando spazio prioritario alle attività ludiche e cercando di favorire il dialogo tra famiglie, associazioni, mondo dell’imprenditoria e della ricerca. Tutti i partecipanti, anche i relatori dei tanti incontri scientifici, hanno apprezzato il nostro tentativo di partire dalla ricerca di soluzioni concrete per un miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità. Abbiamo incontrato potenziali finanziatori di progetti tecnologici del futuro e istituzioni attente, che hanno concordato sulla necessità di creare una rete che generi benefici sociali. Noi, come Festival della Robotica, ci proponiamo di alimentare questo percorso con l’attivazione sul nostro sito di una piattaforma funzionale alla presentazione di proposte e progetti. Il Festival, in questo senso, è una tappa importante di un lavoro che richiede ancora dedizione, impegno e coinvolgimento, per poter arrivare al suo traguardo finale. Ringraziamo tutti i partner e i sostenitori del Festival e il pubblico che ha condiviso con noi tre giorni di grande entusiasmo”.

Il programma del Festival della Robotica “Franco Mosca” è stato curato dal prof. Mauro Ferrari. Il Festival è organizzato da Fondazione Tech-Care con Comune di Pisa, IRCCS Fondazione Stella Maris, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna; con il patrocinio e il sostegno di Regione Toscana, Consiglio regionale della Toscana, Fondazione Arpa; con il sostegno di Fondazione Pisa; con il patrocinio di Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, Provincia di Pisa, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Scuola Normale Superiore, Cnr, Centro di Preparazione Olimpica Coni di Tirrenia, CIP - comitato italiano paralimpico, Unicef, Rotary Galilei, Camera di Commercio Toscana N.O., Asic, Care Givers, ENS, Fight The Stroke, UICI, FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali).