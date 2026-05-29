Si chiude il Maggio del Mariti

Conclusa la prima rassegna dell’istituto comprensivo di Fauglia con incontri, laboratori e dibattiti tra cultura e innovazione

FAUGLIA — Si è conclusa con un bilancio positivo la prima edizione del "Maggio del Mariti", la rassegna promossa dall’Istituto Comprensivo Mariti di Fauglia per raccontare alla cittadinanza il lavoro svolto durante l’anno scolastico e rafforzare il dialogo tra scuola, territorio e comunità.

L’iniziativa ha preso forma tra la fine di Aprile e il mese di Maggio coinvolgendo studenti, famiglie, amministrazioni locali, associazioni e realtà del mondo della cultura e della ricerca. Un programma articolato che ha toccato temi come geopolitica, innovazione digitale, intelligenza artificiale, inclusione, cittadinanza, diritto allo studio, scienza e parità di genere.

Gli appuntamenti si sono svolti nei comuni che fanno parte dell’ambito territoriale dell’istituto, da Santa Luce a Crespina Lorenzana. Il cartellone si è aperto il 23 Aprile con il Caffè Letterario dedicato ai fenomeni migratori e si è sviluppato attraverso il Caffè Digitale sull’intelligenza artificiale applicata alla didattica, l’Erasmus Day dedicato alle esperienze internazionali del personale scolastico e la Giornata Senza Zaino, appuntamento tradizionale delle scuole aderenti alla rete nazionale.

Tra i momenti più significativi della manifestazione anche l’intitolazione della scuola primaria di Lorenzana a Margherita Hack, avvenuta il 22 Maggio alla presenza del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Andrea Simonetti. A chiudere la rassegna è stato il Festival della Restanza, ospitato nell’Istituto buddista di Pomaia, che per il terzo anno consecutivo ha rilanciato il tema del dimensionamento scolastico e della tutela delle scuole nei territori periferici.

"Il Maggio del Mariti non sarebbe stato possibile senza lo sforzo collettivo della nostra intera comunità scolastica", ha dichiarato la dirigente scolastica Raffaella Ioannone. "Impegnata a fare della scuola una realtà aperta, viva e vitale. Il nostro intento è stato raccontare quello che siamo, desiderosi di confrontarci con chi condivide con noi uno spazio fisico o culturale".

La dirigente ha poi ribadito il ruolo della scuola pubblica come presidio fondamentale per le comunità locali. "Tutti noi crediamo nel valore della scuola pubblica e nella necessità di difenderla dalla logica dei numeri e del risparmio, soprattutto nei luoghi più decentrati dove è prezioso presidio sociale, culturale e di legalità, essenziale per combattere la dispersione scolastica e le disuguaglianze".

Alla rassegna hanno partecipato studiosi, ricercatori, docenti universitari e professionisti provenienti da numerose istituzioni, tra cui Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Fondazione Margherita Hack, Indire e Osservatorio Gravitazionale Europeo. L’iniziativa ha inoltre ricevuto il patrocinio di enti locali, Regione Toscana, Consiglio regionale della Toscana e numerose associazioni del territorio