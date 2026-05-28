Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 17:15 METEO:PISA17°27°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Giovedì 28 Maggio 2026
Tutti i titoli:
A Pisa l'Assemblea Generale di Amnesty International Nasce l’alleanza per trattenere talenti Tramontana in festa in Borgo Rapina, condanna a Pisa e arresto a Livorno
corriere tv
Siamo cattolici immaginari
Siamo cattolici immaginari

Attualità Giovedì 28 Maggio 2026 ore 17:15

A Pisa l'Assemblea Generale di Amnesty International

Condividi

Dal 29 al 31 Maggio Pisa ospita la 41ª Assemblea Generale di Amnesty Italia. Apertura con flash mob e convegno al Carmignani



PISA — Pisa ospiterà dal 29 al 31 Maggio 2026 la 41ª Assemblea Generale di Amnesty International Italia. L’appuntamento annuale dell’organizzazione si aprirà venerdì 29 Maggio con due iniziative pubbliche dedicate alla difesa dei diritti umani e al contrasto delle pratiche autoritarie.

Il primo momento è in programma alle 15.30 in Piazza dei Cavalieri, dove circa 300 attiviste e attivisti parteciperanno al flash mob "L’umanità deve vincere". L’iniziativa proporrà una rappresentazione simbolica del confronto tra sistemi di potere oppressivi e forza dei diritti umani, con al centro il valore dell’azione collettiva e della solidarietà.

Alle 16.30 il programma si sposterà nell’Aula Magna del Polo didattico Carmignani dell’Università di Pisa, dove si terrà il convegno "L’umanità deve vincere. Voci della protesta contro le pratiche autoritarie in Asia Sud-Occidentale e Nord Africa". L’incontro sarà aperto al pubblico.

Il dibattito affronterà il tema delle dinamiche autoritarie, della concentrazione del potere, della repressione del dissenso e delle fratture sociali alimentate da paura e precarietà. Al centro anche il ruolo dei movimenti e delle organizzazioni della società civile, che continuano a difendere diritti e dignità nonostante la repressione.

Interverranno Asmae Dachan, giornalista e docente di arabo all’Università di Macerata, Donatella della Porta, docente di Scienza politica alla Scuola normale superiore, e Renata Pepicelli, docente di Storia dei paesi islamici all’Università di Pisa.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Le tempistiche restano le stesse, tra la fine di maggio e i primi giorni di Giugno dovrebbe arrivare l’esonero e poi la chiusura sul nuovo tecnico
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

A Pisa l'Assemblea Generale di Amnesty International

Attualità

Nasce l’alleanza per trattenere talenti

Attualità

Tramontana in festa in Borgo

Cronaca

Rapina, condanna a Pisa e arresto a Livorno