A Pisa l'Assemblea Generale di Amnesty International

Dal 29 al 31 Maggio Pisa ospita la 41ª Assemblea Generale di Amnesty Italia. Apertura con flash mob e convegno al Carmignani

PISA — Pisa ospiterà dal 29 al 31 Maggio 2026 la 41ª Assemblea Generale di Amnesty International Italia. L’appuntamento annuale dell’organizzazione si aprirà venerdì 29 Maggio con due iniziative pubbliche dedicate alla difesa dei diritti umani e al contrasto delle pratiche autoritarie.

Il primo momento è in programma alle 15.30 in Piazza dei Cavalieri, dove circa 300 attiviste e attivisti parteciperanno al flash mob "L’umanità deve vincere". L’iniziativa proporrà una rappresentazione simbolica del confronto tra sistemi di potere oppressivi e forza dei diritti umani, con al centro il valore dell’azione collettiva e della solidarietà.

Alle 16.30 il programma si sposterà nell’Aula Magna del Polo didattico Carmignani dell’Università di Pisa, dove si terrà il convegno "L’umanità deve vincere. Voci della protesta contro le pratiche autoritarie in Asia Sud-Occidentale e Nord Africa". L’incontro sarà aperto al pubblico.

Il dibattito affronterà il tema delle dinamiche autoritarie, della concentrazione del potere, della repressione del dissenso e delle fratture sociali alimentate da paura e precarietà. Al centro anche il ruolo dei movimenti e delle organizzazioni della società civile, che continuano a difendere diritti e dignità nonostante la repressione.

Interverranno Asmae Dachan, giornalista e docente di arabo all’Università di Macerata, Donatella della Porta, docente di Scienza politica alla Scuola normale superiore, e Renata Pepicelli, docente di Storia dei paesi islamici all’Università di Pisa.