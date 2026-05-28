Nasce l’alleanza per trattenere talenti

CISL, Giovani, banche e territorio per creare occupazione. Un tavolo con l’obiettivo di creare sinergie tra istituzioni, sindacato e banche locali

PISA — Si è svolto mercoledì 27 maggio a Pisa un tavolo di confronto dedicato al futuro dei giovani del territorio, con l’obiettivo di creare sinergie concrete tra istituzioni, università, sindacato e banche locali per favorire la permanenza dei giovani nel territorio pisano anche nel periodo successivo agli studi universitari e accompagnarne l’ingresso stabile nel mondo del lavoro.

All’incontro erano presenti rappresentanti di Banca di Pescia e Cascina, Castagneto Carducci Banca, Banco Fiorentino, il professor Giuseppe Turchetti della Scuola Superiore Sant’Anna e prorettore ai rapporti con imprese, enti e territorio, i ragazzi di Jevis Enterprise, oltre a Giorgia Bumma, segretaria generale CISL Pisa, Marco Lenzini, segretario First CISL Toscana, Costanza Braccini, segretaria First CISL Pisa e Frida Scarpa, assessora del Comune di Pisa con deleghe alle politiche giovanili.

"A livello europeo l’Italia rappresenta ancora il fanalino di coda per la presenza degli under 40 nel settore bancario. Per questo riteniamo fondamentale costruire una sinergia tra istituzioni, sindacati, università e attori locali capace di attrarre e trattenere i giovani sul territorio", ha dichiarato Marco Lenzini segretario della First CISL Toscana. Come First CISL crediamo che le banche del territorio possano svolgere un ruolo centrale nella valorizzazione del risparmio locale e nella creazione di opportunità occupazionali per le nuove generazioni. Da qui nasce anche la proposta, condivisa durante il tavolo, di organizzare open day e momenti di incontro tra studenti, giovani laureati e istituti bancari, così da far conoscere più da vicino il settore e rendere i giovani protagonisti e responsabili del futuro economico e sociale del territorio".

"Abbiamo un sistema universitario e di ricerca unico in Italia e anche a livello internazionale. Eccellenze che formano i nostri giovani producendo valore intellettuale altissimo. Tuttavia il nostro territorio dimostra di non saperli trattenere" - afferma Frida Scarpa assessore del Comune di Pisa, con delega alle politiche giovanili. "Pertanto dobbiamo creare le condizioni affinché i talenti possano restare a Pisa e possano concretizzare le loro aspettative di vita nella nostra città. Tavoli come quello di ieri sono fondamentali per fare rete, informare i giovani sulle opportunità esistenti, sul ventaglio delle aziende da intercettare, provando a rendere Pisa più attrattiva anche per le imprese. Creare le condizioni affinché i giovani siano in grado di scegliere se restare, aumentare l’offerta disponibile per loro e’ la politica pubblica primaria per i giovani, quella che deve orientare principalmente il nostro lavoro. Sono molto soddisfatta dell’analisi compiuta e delle risposte emerse ai loro bisogni: continueremo a portare avanti questo lavoro, anche in altri settori di occupazione, operando per creare un ecosistema che generi opportunità appetibili, anche in linea con la sfida tecnologica della terza rivoluzione industriale", conclude Scarpa.

First CISL ha inoltre espresso un ringraziamento particolare all’assessora Frida Scarpa, con delega alle politiche giovanili del Comune di Pisa, "per l’impegno e la disponibilità dimostrati nell’agevolare l’organizzazione dell’incontro e nel favorire il dialogo tra tutte le realtà presenti al tavolo".