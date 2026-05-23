Cisl Fp Pisa, Vannini entra nel Consiglio

Alla Stazione Leopolda il Consiglio Generale della Cisl Funzione Pubblica. Ad aprire i lavori è stata la segretaria reggente Cinzia Ferrante

PISA — Si è svolto al centro culturale polifunzionale Stazione Leopolda il Consiglio Generale della Cisl Funzione Pubblica di Pisa. All’incontro hanno preso parte la segretaria generale della Cisl Ust Giorgia Bumma e il segretario generale regionale Fp Cisl Toscana Andrea Nerini, eletto all’unanimità presidente dell’assemblea.

Ad aprire i lavori è stata la segretaria reggente Cinzia Ferrante con la propria relazione introduttiva, che ha dato il via al confronto interno del sindacato. Nel corso dell’assemblea è stata inoltre eletta come componente del Consiglio Generale Silvia Vannini, già responsabile del dipartimento Funzioni Centrali.

Durante il pomeriggio sono intervenuti anche alcuni dei presenti, che hanno condiviso riflessioni, idee ed esperienze legate al mondo del lavoro pubblico e all’attività sindacale sul territorio.

Le conclusioni dell’incontro sono state affidate ad Andrea Nerini, che ha chiuso i lavori dell’assemblea dopo il confronto tra i delegati e i rappresentanti della federazione.

"Oggi è un grande giorno, uno di quelli che non si dimenticano - ha dichiarato la neoletta Silvia Vannini -. Essere eletta in Consiglio grazie a un voto unanime è per me un onore immenso, ma soprattutto una grande responsabilità. Come ho detto oggi, fare sindacato per me non significa stare dietro a una scrivania, ma stare tra le persone, ascoltare e cercare risposte concrete. Un traguardo speciale che devo anche alla mia reggente, Cinzia Ferrante: se oggi sono qui, è grazie alla sua guida, al suo supporto costante e alla fiducia che ha sempre riposto in me. Questo voto lo considero una promessa: quella di mettere sempre l'umanità e la competenza al servizio di ogni lavoratore. Grazie di cuore a tutti. Camminiamo insieme".