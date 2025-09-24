Svastiche al circolo Alberone, è bufera

Scritta nazista sul muro del circolo Arci di Porta a Mare. Solidarietà da Ferrante e Trapani, "Non è una bravata, è intimidazione"

PISA — Una svastica disegnata sul muro del Circolo Alberone, in zona Porta a Mare, ha scatenato sdegno e condanne in città. L’episodio è avvenuto nella notte tra Lunedì e Martedì e ha colpito uno dei luoghi simbolo dell’aggregazione sociale pisana. Il simbolo nazista è apparso sul muro esterno della sede dell’Arci, lasciando sgomento tra volontari, frequentatori e abitanti del quartiere.

"Esprimo la mia piena solidarietà e il mio sostegno al Circolo Alberone e alle volontarie e ai volontari che ogni giorno lo animano con passione e impegno", ha detto Andrea Ferrante, candidato del Partito Democratico alle prossime regionali. "L’episodio che ha colpito il Circolo non può essere liquidato come una bravata o una ragazzata. È un atto che mira a intimidire, a mettere paura, a scoraggiare chi quotidianamente costruisce dentro quello spazio socialità, politica e cultura".

Ferrante ha ricordato anche la rinascita del circolo, rilanciato da giovani arrivati a Pisa per studiare all’università. "Oggi sono cittadine e cittadini pisani a pieno titolo. Sono loro che hanno dato vita nuova a questo spazio, restituendolo alla città come luogo vivo, inclusivo, capace di creare comunità. Un’esperienza che considero uno dei grandi fiori all’occhiello della nostra città".

Parole dure anche da Matteo Trapani, capogruppo PD e candidato al consiglio regionale, "La comparsa oggi di quella svastica disegnata sul muro del Circolo Alberone racconta meglio di tante parole i tempi che stiamo attraversando. Tempi in cui certi rigurgiti fascisti, nostalgici e reazionari sentono di avere la copertura politica per tornare all'attacco".

Trapani ha poi aggiunto, "Ciò accade quando la seconda carica dello Stato vanta una collezione di busti del duce, quando la Presidente del Consiglio diserta le celebrazioni del 25 aprile, quando ministri della Repubblica non riescono a definirsi 'antifascisti'. Accade quando negli USA membri del governo fanno il saluto romano impuniti".

"Verso quell'atto deve andare tutto il nostro sdegno e la nostra condanna – ha concluso – specialmente visto che è stato fatto davanti a un luogo che da anni si impegna a fare dell’aggregazione sociale, dell'integrazione, della cultura i suoi baluardi. A loro dico: fate bene, non siete soli".