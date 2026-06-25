Takeda, parla Conti, "Massima solidarietà ai lavoratori"

La nota da Palazzo Gambacorti del primo cittadino. "Il Comune farà la sua parte per tutelare un presidio strategico per Pisa"

PISA — Il Sindaco di Pisa Michele Conti esprime forte preoccupazione per la situazione che interessa i lavoratori dello stabilimento Takeda e accoglie con favore l'approvazione all'unanimità, da parte del Consiglio comunale, della mozione dedicata alla vicenda.

"Desidero esprimere, a nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera città – ha dichiarato il Sindaco Michele Conti - la massima solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie, che stanno vivendo una fase di grande incertezza e preoccupazione per il proprio futuro occupazionale".

"L'approvazione unanime della mozione da parte del Consiglio comunale – prosegue Conti – rappresenta un segnale politico importante. La convergenza di tutte le forze consiliari rafforza il mandato dell'Amministrazione e dà ulteriore impulso alle iniziative di sensibilizzazione e di interlocuzione istituzionale che il Comune intende portare avanti nei confronti dell'azienda e degli altri soggetti coinvolti"

"Non possiamo accettare passivamente una situazione che rischia di compromettere posti di lavoro, competenze e professionalità presenti nel nostro tessuto socio-economico. Per questo il Comune di Pisa metterà in campo tutte le iniziative di propria competenza, nel rispetto dei ruoli istituzionali, affinché siano salvaguardati l'occupazione e il futuro produttivo del sito. Ci impegniamo inoltre – conclude Conti - a dare piena attuazione agli indirizzi contenuti nella mozione approvata dal Consiglio comunale, promuovendo ogni utile confronto con Governo, Regione Toscana, organizzazioni sindacali e azienda, nella convinzione che sia necessario individuare soluzioni concrete a tutela dei lavoratori e del tessuto produttivo del nostro territorio"