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Attualità Venerdì 26 Giugno 2026 ore 09:30

Telline del Gombo, revocato il divieto di raccolta

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Le nuove analisi dell'Asl confermano il rientro dei valori microbiologici. Riprende raccolta, vendita e consumo delle telline del Gombo



PISA — Le telline del Gombo possono tornare a essere raccolte e commercializzate. L'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha infatti revocato il provvedimento di declassificazione temporanea che, all'inizio di Giugno, aveva vietato la raccolta, la commercializzazione, la trasformazione e l'immissione al consumo dei molluschi provenienti dal banco naturale della Zona A del Gombo.

Il divieto era stato disposto in via precauzionale dopo il superamento dei limiti consentiti di Escherichia Coli, come previsto dalla normativa vigente per la tutela della sicurezza alimentare.

Le analisi effettuate successivamente dall'Azienda sanitaria hanno però evidenziato il rientro dei parametri microbiologici entro i limiti stabiliti dalla legge. Per questo motivo è stato revocato il provvedimento temporaneo e sono nuovamente consentite la raccolta, la commercializzazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato delle telline (Donax trunculus) provenienti dalle acque territoriali del banco naturale del Gombo.

La decisione permette quindi la ripresa dell'attività per gli operatori del settore, dopo alcune settimane di sospensione dovute esclusivamente al monitoraggio sanitario previsto dai protocolli di controllo.

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