Pisa tra raduno, visite mediche e calciomercato

Dall'8 Luglio via ai test medici e al raduno. Bianco si presenta, mentre il mercato resta caldo tra entrate, uscite e vivaio. Tutte le novità

PISA — Dopo settimane di lavoro dietro le quinte, la stagione 2026-27 entrerà nel vivo con il raduno della squadra, le visite mediche, la presentazione del nuovo allenatore Paolo Bianco e un mercato che continua a muoversi sia per la prima squadra sia per il settore giovanile.

Il raduno e le visite. Sono già partite le convocazioni per i calciatori. Il gruppo si ritroverà tra l'8 e il 10 Luglio per sottoporsi ai consueti controlli medici e ai test funzionali al centro Rehab&Sport dell'Università di Pisa. I giocatori arriveranno in maniera scaglionata, con chi rientra dall'estero che completerà le visite negli ultimi giorni. Situazione particolare per Michel Aebischer: il centrocampista è ancora impegnato con la Svizzera al Mondiale e il suo rientro sarà valutato soltanto dopo la conclusione del torneo. A seconda del percorso della nazionale elvetica potrebbe raggiungere la squadra direttamente a Morgex, saltare il ritiro oppure lasciare Pisa in caso di cessione. Dopo le visite, il 13 e 14 Luglio sono in programma i primi allenamenti sul campo a San Piero a Grado. Sarà il primo contatto tra Paolo Bianco e la squadra, prima della partenza per il ritiro di Morgex, in Valle d'Aosta, in programma dal 15 al 27 Luglio. Nei giorni del raduno è prevista anche la prima conferenza stampa del nuovo tecnico, che illustrerà il progetto tecnico e gli obiettivi della stagione. Durante il ritiro sono già fissate le amichevoli contro Pavia, Juventus Next Gen e Pro Vercelli.

Calciomercato in entrata. Sul fronte del mercato non cambia la situazione relativa a Tommaso Marras. Il Pisa continua a trattare con il Mantova, ma non è stata ancora raggiunta l'intesa definitiva. Resta confermato che Malthe Hojholt non entrerà nell'operazione come contropartita. Le due società stanno discutendo soprattutto sulla struttura economica dell'affare, tra parte fissa e bonus. Come già emerso nei giorni scorsi, il Mantova punta a una cessione esclusivamente a titolo definitivo e in denaro. Restano vive anche le piste che portano a Matteo Cocchi dell'Inter, il cui futuro sarà affrontato dopo l'Europeo Under 19, e a Giuseppe Leone della Juve Stabia, centrocampista seguito con grande attenzione dai nerazzurri. Intanto cambia completamente anche il quadro dei portieri. Il principale obiettivo è Alessandro Confente della Juve Stabia. Dopo l'addio di Nicolas resta probabile anche la partenza di Adrian Šemper, intenzionato a cambiare squadra.

In uscita. Intanto il Pisa punta a trattenere Isak Vural, considerato uno dei pilastri del progetto di Paolo Bianco nonostante gli interessamenti arrivati soprattutto dalla Turchia. Diversa la situazione di Rafiu Durosinmi: il Trabzonspor continua a seguirlo e il club nerazzurro è disposto a valutare una cessione in presenza di un'offerta da 10 milioni di euro. In caso contrario, l'attaccante sarà regolarmente a disposizione per il ritiro di Morgex.

Si guarda anche al futuro. Parallelamente prosegue il lavoro sul settore giovanile. Nei giorni scorsi era stato definito l'arrivo dell'attaccante classe 2010 Pietro Petronzi, protagonista con il Savio grazie a 36 reti e al titolo di capocannoniere regionale. Dopo l'addio alla Lazio, il giovane centravanti torna così nel calcio professionistico con la maglia nerazzurra. Nelle ultime ore sono emerse anche altre operazioni, tutte però per la scuola calcio. Il G.S. Pietà 2004 ha annunciato il trasferimento del classe 2015 Piergiorgio Fanfani, scrivendo: "Congratulazioni al nostro Piergiorgio Fanfani (classe 2015) che dalla prossima stagione vestirà la maglia del Pisa Sporting Club! Un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura! Siamo fieri di te!" Anche la Pro Livorno 1919 Sorgenti ha salutato il passaggio in nerazzurro di Sole Mattia Caldari, pubblicando il messaggio: "Congratulazioni al nostro Sole Mattia Caldari che approda al Pisa dopo essere cresciuto nella nostra Scuola Calcio."