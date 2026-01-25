Questo sito contribuisce alla audience di 
Lunedì 26 Gennaio 2026
Una casa di plastica e poesia Cento Fiori, "silenzi e promesse vuote" Meister, solo uno spavento. Mercato, la situazione di Tramoni Concorso fotografico, ecco i vincitori
Attualità Lunedì 26 Gennaio 2026 ore 09:19

Una casa di plastica e poesia

Il 1 Febbraio a La Città del Teatro di Cascina arriva "Casa Romantika", tra clownerie, riciclo creativo e stupore per grandi e piccoli



PISA — Una barca, una tempesta, un’isola di plastica e un clown naufrago che trasforma i rifiuti in sogni. Domenica 1 Febbraio alle 17.30, nella Sala Margherita Hack de La Città del Teatro di Cascina, va in scena “Casa Romantika”, lo spettacolo della compagnia Catalyst pensato per bambine e bambini dai 3 anni, accompagnati dalle loro famiglie.

Scritto e ideato da David Bianchi e Riccardo Rombi, con lo stesso Bianchi in scena nel ruolo di Roman, “Casa Romantika” è un racconto senza parole, fatto di mimo, clownerie, musica e circo contemporaneo. Una storia che si muove tra comicità e poesia, parlando il linguaggio universale delle emozioni.

Roman è un pescatore un po’ pasticcione, allergico all’acqua e affezionato al vino. Quando una tempesta lo sbatte su un’isola di rifiuti, la sua barca – che è anche un carrello della spesa – diventa il punto di partenza per una nuova vita. Qui tutto si trasforma: la plastica abbandonata prende forma, diventa rifugio, casa, possibilità.

Senza pronunciare una parola, Roman costruisce davanti agli occhi del pubblico un mondo fragile e colorato, dove l’ambiente e l’immaginazione si tengono per mano.

La durata è di 60 minuti, biglietti a partire da 6 euro con prevendita attiva su Ticketone e presso il teatro. Info e prenotazioni: 050.744400 – biglietteria@lacittadelteatro.it

