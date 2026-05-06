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Attualità Giovedì 07 Maggio 2026 ore 10:15

Una conferma e un nuovo arrivo per i medici di famiglia

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La dottoressa Razzanelli è stata iscritta come medico di ruolo unico di assistenza primaria; a lei si aggiunge anche la dottoressa Lapi



PROVINCIA DI PISA — Cambi in vista per i medici di famiglia in servizio nell'ambito territoriale di Cascina, Crespina-Lorenzana, Fauglia e Orciano

Da domenica 10 Maggio, infatti, termina l’incarico provvisorio della dottoressa Francesca Razzanelli e viene contestualmente disposta la sua iscrizione negli elenchi dei medici di ruolo unico di assistenza primaria. Gli assistiti già in carico alla dottoressa resteranno iscritti automaticamente, salvo che esprimano una diversa scelta. Quindi, da mercoledì 20 Maggio è stata disposta l' iscrizione negli elenchi dei medici di ruolo unico di assistenza primaria della dottoressa Bianca Lapi.

"Con l’occasione ricordiamo - hanno scritto dall'Azienda Usl Toscana nord ovest - che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario".

Le modalità, in questo senso, sono il portale Open Toscana, la app Toscana Salute, il Totem PuntoSi, via mail o utilizzando il modulo online sul sito. In alternativa, comunque, è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.

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