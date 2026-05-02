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Attualità Martedì 05 Maggio 2026 ore 06:20
Allerta arancione, chiuse le scuole ad Asciano
Il pericolo di smottamenti sul versante indebolito dall'incendio dei giorni scorsi ha convinto il Comune: stop all'attività didattica nella frazione
SAN GIULIANO TERME — L'allerta arancione per rischio idrogeologico in vigore per la giornata di oggi, martedì 5 Maggio, ha spinto l'amministrazione comunale di San Giuliano Terme a chiudere le scuole di Asciano, la frazione colpita dall'incendio del Monte Faeta.
Del resto, come specificato dalla Regione Toscana, l'allerta è particolarmente alta proprio nelle zone interessate dal rogo dei giorni scorsi. Il rischio è che le piogge previste per l'intera giornata di oggi possano avere conseguenze sui versanti indeboliti, con smottamenti e frane.
Per questo, il sindaco Matteo Cecchelli ha disposto la chiusura delle scuole e delle palestre della frazione. L'allerta resta in vigore dalle 7 di stamani fino alla mezzanotte.
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