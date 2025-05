La Serie A del Pisa conquista il Washington Post

Il prestigioso quotidiano statunitense celebra il ritorno del Pisa Sporting Club in A dopo 34 anni, sottolineando l'entusiasmo della città

PISA — Il ritorno del Pisa Sporting Club in Serie A dopo 34 anni non è passato inosservato oltre oceano. Il prestigioso quotidiano statunitense The Washington Post ha dedicato un articolo alla promozione della squadra toscana, evidenziando l'importanza dell'evento per la città e per il calcio italiano.

"Pisa was promoted to the top tier of Italian soccer on Sunday for the first time in 34 years," scrive il giornale, sottolineando come, nonostante la sconfitta per 1-0 contro il Bari, la squadra abbia conquistato matematicamente la promozione grazie alla contemporanea sconfitta dello Spezia.

Il quotidiano americano descrive l'entusiasmo dei tifosi pisani, che hanno festeggiato il ritorno in Serie A con grande passione: "There were wild celebrations in Pisa despite the team’s 1-0 loss at Bari because third-placed Spezia also lost — 2-1 at Reggiana."

Particolare attenzione è stata riservata all'Arena Garibaldi, lo stadio del Pisa, che "sits practically in the shadow of the leaning tower of Pisa," sottolineando così il legame tra la squadra e uno dei simboli più noti della città.

Il Washington Post ha inoltre evidenziato il ruolo dell'allenatore Filippo Inzaghi, definito "World Cup-winning forward Filippo Inzaghi," ricordando il suo passato da campione del mondo e il fatto che sia il fratello maggiore dell'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi.

La copertura mediatica internazionale di questa promozione testimonia l'importanza dell'evento per la città di Pisa e per il lavoro dei dirigenti.