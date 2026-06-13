Delca, Mazzarri e Carnì chiedono chiarezza

I due esponenti politici sollecitano monitoraggi pubblici, informazioni ai cittadini e una riflessione sul sistema dei rifiuti

SAN GIULIANO TERME — Nuove richieste di trasparenza e monitoraggio dopo l'incendio che ha colpito lo stabilimento Delca Energy di Lugnano. A intervenire sono Elisabetta Mazzarri, consigliera civica di San Giuliano Terme, e Vincenzo Carnì di Un Cuore per Vecchiano, che in una nota chiedono maggiore informazione pubblica e una riflessione più ampia sulla gestione dei rifiuti in Toscana.

I due esponenti politici esprimono anzitutto vicinanza alle comunità coinvolte dall'emergenza. "Dopo il rogo, si incendia anche la politica pisana. Ma noi continuiamo a parlare di fatti. Tutta la nostra vicinanza ai cittadini di Vicopisano, alle persone più fragili e a chi, in queste ore, è impegnato nelle operazioni di spegnimento dell’incendio presso Delca Energy", hanno detto.

Nel comunicato viene rivolto un ringraziamento ai soccorritori impegnati sul posto e viene sottolineata la necessità di garantire informazioni tempestive e facilmente comprensibili alla popolazione. "Sulla salute pubblica non bastano rassicurazioni generiche. In queste ore c’è paura in tutta l’area pisana ed è una preoccupazione legittima", hanno detto Mazzarri e Carnì.

I due chiedono che ARPAT e Azienda USL Toscana Nord Ovest rendano disponibili aggiornamenti costanti sui monitoraggi ambientali e sanitari, con dati accessibili ai cittadini e indicazioni precise sui comportamenti da adottare. Secondo i firmatari della nota, "La tutela della salute richiede informazione preventiva, tempestiva e costante. I cittadini hanno diritto di sapere cosa respirano".

L'attenzione si sposta poi sul tema della distribuzione degli impianti di trattamento dei rifiuti sul territorio regionale. Mazzarri e Carnì ricordano una mozione depositata nei giorni scorsi sugli adempimenti degli ambiti territoriali ottimali e chiedono una riflessione sul carico che grava sull'area pisana.

"Ci aspettiamo piena chiarezza sulle cause dell’incendio, che saranno accertate esclusivamente dalle autorità competenti. Ma prima ancora chiediamo certezze sulla sicurezza dei cittadini", hanno detto. Nella nota si sottolinea inoltre la necessità di rendere pubblici dati e informazioni sugli incendi che negli ultimi anni hanno interessato impianti legati alla gestione dei rifiuti in Toscana.

"La domanda non è soltanto cosa sia accaduto alla Delca Energy. La domanda è: perché episodi di questo tipo continuano a verificarsi? E cosa si sta facendo concretamente per prevenirli?". Per Mazzarri e Carnì, infine, "La salute dei cittadini, la tutela dell’ambiente e il diritto alla trasparenza devono venire prima di tutto".