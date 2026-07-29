Pisa, ripresa a San Piero e mercato in fermento

Domani Bianco ritrova la squadra dopo Morgex. Migliorano Leris e Semper, attese le ufficialità di Rao e Ferrah, pressing su Zanon. Occhi su Adorante

PISA — Archiviata l'esperienza del ritiro di Morgex, il Pisa è pronto a inaugurare una nuova fase della preparazione estiva. Domani la squadra di Paolo Bianco riprende gli allenamenti al Cetilar Training Center di San Piero a Grado, dove lavorerà fino a Domenica 2 Agosto prima di proseguire il percorso di avvicinamento alla stagione. Il prossimo impegno sul campo sarà l'amichevole a porte chiuse contro il Bologna, in programma Sabato 8 Agosto al centro sportivo Niccolò Galli. Parallelamente continua senza sosta il lavoro della dirigenza sul calciomercato, con diverse trattative ormai entrate nella fase decisiva.

Le notizie più incoraggianti arrivano dall'infermeria. Mehdi Leris e Adrian Semper sembrano aver definitivamente superato i rispettivi problemi muscolari e sono pronti a tornare ad allenarsi con continuità insieme al gruppo. Più prudenza, invece, per Idrissa Touré, che ha svolto gran parte del ritiro seguendo un programma personalizzato e sarà monitorato nei prossimi giorni. Atteso inoltre il rientro di Diego Coppola, che inizierà con un percorso graduale prima di tornare stabilmente a disposizione dello staff tecnico. Diversa la situazione di Lusuardi, la cui stagione è già terminata dopo la rottura del legamento crociato.

Sul fronte dei rientri è fissata anche la data del ritorno di Michel Aebischer, atteso in città il 3 Agosto dopo le ferie concesse al termine del Mondiale. Il centrocampista svizzero resta però uno dei nomi più caldi sul mercato: il suo futuro dipenderà dall'eventuale arrivo di un club disposto a versare la clausola rescissoria da 4,5 milioni di euro.

Intanto la dirigenza continua a muoversi sul mercato. Per Ichem Ferrah e Emanuele Rao manca ormai soltanto l'annuncio ufficiale, mentre prosegue il pressing per Alessandro Confente. Il portiere della Juve Stabia avrebbe già espresso il proprio gradimento al trasferimento in nerazzurro e avrebbe chiesto al club campano di essere liberato, ma resta da trovare l'intesa economica tra le due società.

Sempre viva anche la pista che porta a Zanon della Carrarese. Il Pisa vuole anticipare la concorrenza di Cagliari e Sassuolo ed è pronto a mettere sul tavolo un'offerta vicina ai 2,5 milioni di euro, valutando anche l'inserimento di Bonfanti o di Højlholt in un'operazione collegata con il club apuano.

Per l'attacco restano aperti più scenari. Il primo nome sulla lista continua a essere Gabriele Artistico, attualmente in ritiro con la Lazio, ma prende quota anche la candidatura di Andrea Adorante. L'attaccante del Venezia, reduce da un intervento chirurgico alla schiena che lo terrà fuori fino all'autunno, continua infatti a essere seguito con attenzione. Il Pisa starebbe valutando una formula simile a quella utilizzata per Olimpiu Moruțan, con un prestito corredato da diritto di riscatto per tutelarsi sul recupero fisico del giocatore, senza escludere comunque un acquisto a titolo definitivo.

Sul fronte delle uscite resta infine da seguire la situazione di Stefano Moreo. Il Palermo continua il proprio pressing e, sebbene il Pisa abbia finora respinto ogni tentativo, la partita non può ancora considerarsi chiusa. Molto dipenderà dalla volontà dell'attaccante, il cui contratto scadrà tra dodici mesi.