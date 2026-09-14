Ghezzano, i bambini tornano nella scuola rinnovata

Dopo un anno tra Gello e Agnano, quattro sezioni rientrano nella scuola rinnovata. In Ottobre, partirà il cantiere del Polo 0-6 di Madonna dell'Acqua

SAN GIULIANO TERME — La prima campanella segna anche il ritorno a casa per i bambini della scuola dell’infanzia di Ghezzano. Dopo un anno trascorso nei plessi di Gello e Agnano, le quattro sezioni rientreranno nella sede interessata dai lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

Il cantiere ha impegnato l’intero anno scolastico. Il rientro è stato possibile grazie al coordinamento tra il Comune, la ditta Venturi e GeSTe, società in house dell’Amministrazione sangiulianese. Durante il trasferimento è stato garantito anche il servizio gratuito verso le sedi provvisorie per le famiglie che ne avevano bisogno.

"Il ritorno delle bambine e dei bambini nella loro sede è un risultato importante e motivo di grande soddisfazione. Quest’anno le sezioni saranno ben quattro! Intervenire su un edificio scolastico in funzione richiede un'organizzazione attenta: abbiamo lavorato per garantire la continuità del servizio durante tutta la fase di cantiere durata un intero anno scolastico durante il quale si è garantito il regolare svolgimento delle attività educative e il servizio gratuito ai plessi per chi ne aveva necessità. Il lavoro a Ghezzano si concluderà a breve nella parte del refettorio, che sarà comunque restituito al pieno funzionamento nell’arco di due mesi. Quasi al termine anche i lavori previsti alla scuola primaria 'Morroni', già sostituiti gli infissi e riqualificata la facciata grazie a fondi PNRR", ha detto l’assessora all’Istruzione e all’Edilizia scolastica Fabiana Coli.

L’investimento per la scuola di Ghezzano ha superato il milione di euro. La spesa comprende 650mila euro di risorse comunali per l’adeguamento sismico, 275mila euro stanziati dal Ministero dell’Ambiente per l’efficientamento energetico e altri 150mila euro comunali destinati a bagni e finiture.

"Sulla scuola dell'infanzia l'investimento complessivo ha superato il milione di euro: 650.000 euro di risorse comunali per l’adeguamento sismico, 275.000 euro dal Ministero dell'Ambiente per l'efficientamento energetico e 150.000 euro aggiuntive comunali per bagni e finiture. L'intervento da 200.000 euro alla 'Morroni', finanziato con le risorse del cosiddetto 'nuovo PNRR', si concluderà entro Dicembre. Sono numeri che raccontano una scelta precisa: investire con continuità sulle nostre scuole", ha detto il sindaco Matteo Cecchelli.

Durante l’estate sono state effettuate verifiche agli impianti, agli arredi e agli infissi di tutti i plessi comunali, insieme alla pulizia delle coperture e alla manutenzione dei giardini. Gli interventi hanno riguardato anche la pavimentazione in marmo della Peter Pan di Arena, la tinteggiatura della succursale Nelson Mandela, i pavimenti in legno del nido di Orzignano e della scuola dell’infanzia di Arena, la gronda del nido di Molina e i locali destinati alla futura biblioteca della primaria di Mezzana. Al nido di Orzignano sono stati inoltre sostituiti tre infissi.

Il prossimo cantiere partirà nei primi giorni di Ottobre a Madonna dell’Acqua. Nell’ex scuola primaria Filzi nascerà il secondo Polo 0-6 del territorio, con 60 nuovi posti per il nido e una sezione destinata alla scuola dell’infanzia. L’intervento vale 1,5 milioni di euro, finanziati per un milione dalla Regione Toscana e per 500mila euro dal Comune. Una volta completato, porterà a circa 200 i posti disponibili nell’offerta educativa comunale.