Più occhi sulle strade di San Giuliano

Il sistema di videosorveglianza del comune termale cresce e si potenzia. Il progetto prevede nuove telecamere per la lettura delle targhe

SAN GIULIANO TERME — Il sistema di videosorveglianza del comune termale cresce e si potenzia.



Il progetto Più occhi su San Giuliano Terme, spiega in una nota il sindaco Sergio Di Maio "Mira a implementare le telecamere di lettura targhe, che permettono una più precisa individuazione dei veicoli, oltre a segnalare se i veicoli siano in regola con l'assicurazione e la revisione".

Il progetto, sottolinea il sindaco "Ammonta a 39.990 euro ed è cofinanziato dalla Regione Toscana per una quota pari a 25 mila euro. Il Comune di San Giuliano Terme aveva ottenuto questo finanziamento partecipando all'avviso pubblico regionale del 2019 che metteva a disposizione fondi per progetti, appunto, di 'installazione, implementazione e adeguamento dei sistemi di videosorveglianza'. L'amministrazione parteciperà quindi alla spesa con 14.990 euro".

"L'investimento dell'amministrazione comunale è consistente - conclude il primo cittadino - e questo progetto lo voglio legare a 'Occhio a La Fontina', realizzato in collaborazione con privati (commercianti e cittadini), ma che ha lo stesso obiettivo: aumentare la sicurezza delle persone, che si declina in sicurezza personale, stradale, lavorativa. Con 'Più occhi su San Giuliano Terme' miglioreremo un sistema già solido, adeguandolo alle nuove tecnologie che in questi anni si sono sviluppate nel settore, per una più efficace collaborazione con tutte le forze dell'ordine impegnate su diversi fronti nel loro lavoro quotidiano".