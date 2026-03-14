Tra terme e storia

Tre incontri al Teatrino dei Granduchi dal 16 Marzo su storia, cinema e salute per raccontare il legame tra comunità e termalismo

SAN GIULIANO TERME — Prende il via a San Giuliano Terme una rassegna dedicata al rapporto tra la comunità locale e il termalismo. L’iniziativa, dal titolo "San Giuliano e le sue terme: storia, arte e benessere", propone tre appuntamenti nel giro di quindici giorni al Teatrino dei Granduchi dei Bagni di Pisa, tutti fissati di lunedì alle 17.30.

Il ciclo di incontri nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo che le terme hanno avuto nello sviluppo storico e culturale del territorio. Un legame che affonda le radici nella storia stessa del comune.

"Per rinnovare e rafforzare un legame che è nel dna della comunità sangiulianese e che è anche all’origine della nascita del nostro comune - spiega il sindaco Cecchelli - se è vero che, esattamente 250 anni fa, il granduca Pietro Leopoldo decise di costituire il comune, più o meno, nella sua attuale conformazione territoriale, proprio per la presenza dei “bagni” che, dalla metà del Settecento, divennero note in tutta Europa".

Il primo appuntamento è in programma lunedì 16 Marzo con l’incontro "Le Terme, tra mito e storia". A guidare il pubblico in un percorso attraverso le origini dei Bagni di San Giuliano saranno Silvia Panichi, archeologa e storica dell’arte, e Mirella Scardozzi, già docente di storia delle città e storia contemporanea all’Università di Pisa.

Il secondo appuntamento è previsto per lunedì 23 Marzo con la proiezione del film "Youth - La Giovinezza" di Paolo Sorrentino. La pellicola, ambientata in un contesto termale, racconta la storia di due amici, interpretati da Michael Caine e Harvey Keitel, che ripercorrono le proprie vite durante una vacanza sulle Alpi svizzere. La proiezione sarà introdotta da Antonio Capellupo, giornalista cinematografico e responsabile della programmazione del Cineclub Arsenale di Pisa.

La rassegna si concluderà lunedì 30 Marzo con l’incontro "Le cure termali tra tradizione e innovazione", affidato a Patrizia Chiti, direttrice sanitaria dei Bagni di Pisa.

Secondo l’assessora Pisano l’iniziativa rappresenta anche il primo passo verso una ricorrenza importante per il territorio.

"La rassegna nasce dalla volontà dell'Amministrazione di declinare al plurale il tema delle Terme e del termalismo con una visione non solo locale e dà avvio alle celebrazioni per i 250 anni di San Giuliano Terme, formalmente costituito il 17 giugno 1776 quando il Granduca di Toscana Pietro Leopoldo istituì la "Comunità di San Giuliano" accorpando 31 piccoli centri dell'ex Podesteria di Ripafratta".