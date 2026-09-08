Un bando per il Terzo Settore

Saranno finanziati progetti sociali. L'assessora Pugliese, "L'alleanza con il terzo settore è strategica per restare accanto a chi fa più fatica"

SAN GIULIANO TERME — C'è tempo fino a venerdì 18 settembre per partecipare alla manifestazione d'interesse del Comune di San Giuliano Terme per la concessione di contributi a enti del terzo settore operanti nel territorio comunale, attraverso la presentazione di progetti sociali che rispondano ai principali bisogni del territorio, con particolare riguardo al benessere sociale, all'inclusione, alla coesione comunitaria e alla qualità dei servizi destinati a persone, famiglie e gruppi fragili.

"In una fase di crisi sociale acuta come quella che stiamo vivendo, l'alleanza con il terzo settore è strategica per riuscire a restare accanto alle persone e alle famiglie più in difficoltà - spiega l'assessora alle politiche sociali Candida Pugliese -. Questo bando nasce proprio per questo, per dare impulso e sostegno a chi, ogni giorno, arriva dove le istituzioni, da sole, faticherebbero a essere presenti, proteggendo anziani, giovani e famiglie".

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere corredate da una scheda descrittiva del progetto che indichi obiettivi, attività, beneficiari, tempi di realizzazione e risultati attesi, oltre a un preventivo economico dettagliato, il curriculum dell'ente e delle figure professionali coinvolte ed eventuali patrocini e collaborazioni. Potranno essere inviate via PEC a comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it, via mail a protocollo@comune.sangiulianoterme.pisa.it, oppure consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di San Giuliano Terme (via Niccolini, 25), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.