Squadra Corse Città di Pisa vola in Scandinavia

Fratta chiude il Rally of Scandinavia, vittorie e podi anche a Bologna e Massa. Successo finale tra le scuderie per il team pisano

PISA — Fine settimana ricco di soddisfazioni per la Squadra Corse Città di Pisa, impegnata tra Svezia, Emilia-Romagna e Toscana in diverse competizioni automobilistiche.

Il risultato di maggior prestigio è arrivato dal Bauhaus Royal Rally of Scandinavia, prova del Campionato Europeo Rally disputata in Svezia. Il copilota pisano Lorenzo Fratta, al fianco del giovane pilota sardo Valentino Ledda su Opel Corsa Rally4, ha concluso la gara in trentaduesima posizione assoluta dopo una progressiva crescita nel corso delle prove speciali.

"E’ stata un’esperienza fantastica correre in Svezia", ha detto Fratta una volta rientrato in Italia. "Un ritmo altissimo, siamo entrati in gara nella seconda giornata dopo un inizio un po' sofferto, l’obiettivo era fare esperienza nelle veloci prove su terra e ci siamo perfettamente riusciti".

Buoni riscontri anche dalla cronoscalata Bologna-Raticosa, dove Roberto Melchioni ha ottenuto la vittoria di classe all’esordio sulla Opel Corsa Gsi. Una soddisfazione doppia per il pilota, impegnato in una gara particolarmente sentita.

A Massa, invece, Giovanni Guerzoni e Nicola Tonetti hanno contribuito al successo finale della Squadra Corse Città di Pisa tra le scuderie nella seconda edizione dello Slalom Massa San Carlo. Guerzoni ha conquistato il secondo posto assoluto tra le storiche con la Peugeot 309 Gti 16V, precedendo di appena quattro centesimi di secondo il compagno di squadra Tonetti, terzo assoluto su A112 Abarth.

Il team pisano guarda già ai prossimi appuntamenti sportivi e organizzativi. Nel mirino ci sono il Rally Internazionale del Taro, valido per l’International Rally Cup, ma anche il Trentennale della scuderia previsto il 25 Luglio 2026, oltre all’organizzazione del Rally di Casciana Terme del 4 e 5 Settembre e di RallyAmo, in programma il 4 Ottobre 2026.