La Chiesa toscana piange il vescovo emerito Fontana

Nato a Forte dei Marmi e ordinato sacerdote a Pisa, monsignore aveva guidato a lungo la diocesi di Arezzo. Cordoglio dei vescovi e delle istituzioni

AREZZO — Chiesa toscana in lutto per la morte all'età di 79 anni, compiuti il 20 Gennaio scorso, del vescovo emerito di vescovo emerito di Arezzo, Cortona e Sansepolcro monsignor Riccardo Fontana, nato a Forte dei Marmi. A dare notizia della sua scomparsa sono i suoi confratelli vescovi della Toscana che esprimono il loro cordoglio.

Le esequie si terranno giovedì 12 Febbraio alle 15,30 nella Cattedrale di Arezzo. Al termine della celebrazione funebre, monsignor Fontana sarà sepolto nella cripta dei vescovi sotto la cappella della Madonna del Conforto.

"Il suo ricordo è particolarmente vivo nell’arcidiocesi di Pisa, dove era stato ordinato sacerdote nel 1972, e nella diocesi aretina che ha guidato con sapienza e passione dal 2009 al 2022", rammenta una nota.

"Nell’ambito della Conferenza Episcopale Toscana, monsignor Fontana è stato dal 2009 al 2016 Delegato per il Servizio della Carità e dal 2014 al 2022 Delegato per la Cultura e le Comunicazioni Sociali".

Tra i frutti del suo impegni a livello regionale sono da ricordare i convegni organizzati a Firenze, tra cui «Cittadini o sudditi? Educare ai valori attraverso i media» nel 2015, «Umiltà, disinteresse, beatitudine. Un vocabolario per ricostruire il futuro» nel 2019, «Arte come luogo di accoglienza nel tempo della ricostruzione» nel 2021: "Eventi che hanno portato in Toscana personalità di grande rilievo della teologia e della cultura, mettendo in dialogo mondi distanti", sottolinea ancora il comunicato dei vescovi.

"Al servizio con entusiasmo e passione"

«Per noi vescovi toscani – afferma il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza Episcopale Toscana – è stato un compagno di strada prezioso, sempre propositivo sia sul versante spirituale, sia sul terreno sociale e culturale. Ha portato in Toscana l’esperienza maturata negli anni del Servizio Diplomatico della Santa Sede e poi in Vaticano, presso la Segreteria di Stato; si è messo a servizio della Chiesa aretina con entusiasmo e passione, e ha contribuito a far crescere la fraternità e la condivisione tra le Chiese della Toscana. Ci uniamo al dolore di quanti lo hanno conosciuto, ricordandolo con stima, gratitudine e affetto".

Parole di cordoglio sono arrivate anche dall'universo istituzionale. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani lo ha ricordato come "sacerdote attento, umile e vicino alle persone, capace di guidare la comunità con ascolto, equilibrio e grande umanità". Ed ha aggiunto: "Il suo ministero ha lasciato un segno profondo non solo nella Chiesa, ma anche nella vita civile e sociale del territorio".

Di simile tenore le parole della presidente del Consiglio regionale della Toscana, Stefania Saccardi: “Con la scomparsa dell’arcivescovo Riccardo Fontana se ne va una figura di grande spessore umano, culturale e spirituale, che ha segnato in modo indelebile la vita ecclesiale e civile della nostra regione”.

“Di monsignor Fontana, che conoscevo bene – ha aggiunto - ho sempre apprezzato l’energia, la franchezza e la passione autentica con cui ha vissuto il suo ministero, mettendo al centro le persone, in particolare i giovani, i più fragili e chi si trovava in difficoltà. Il suo impegno instancabile per il bene comune, il dialogo tra le istituzioni, l’attenzione alla dimensione sociale e culturale e il richiamo costante all’unità rappresentano un’eredità preziosa che va oltre i confini della comunità ecclesiale".

Il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi e l’amministrazione comunale hanno sottolineato come Fontana avesse mantenuto "sempre un legame affettivo e identitario con la sua città natale", esprimendo le "condoglianze ai familiari, con un pensiero particolare ai nipoti Carlo e Giovanni Fontana".