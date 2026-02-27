Addio al prof musicista, in arte Paco Paquito

E' morto Pasquale Vaira, il clown più famoso della Valdera che incontrava grandi e piccini, con Circusbadando e sapeva far riflettere col sorriso.

PONTEDERA — Aveva superato momenti difficili e un paio di interventi chirurgici, prima al cuore, poi alla testa. Ma dopo mesi di cura era tornato nei panni del clown più famoso della Valdera, a girare nelle scuole della Toscana e nei teatri della provincia di Pisa, a incontrare grandi e piccini, con Circusbadando, per parlare dell'importanza della lettura, della cura dell'ambiente, dell'acqua, della conoscenza del corpo e di tanto altro. Il tutto, con il solito stile inconfondibile, un mix di musica, danza, canzoni, filastrocche e arte circensense, dove educazione e divertimento vanno a braccetto.

E invece Pasquale Vaira, in arte Paco Paquito, non ce l'ha fatta. Lui che incarnava l'umorismo e sapeva incantare i bambini ha lasciato, a soli 69 anni, la moglie, il figlio, gli amici e tutti coloro che aveva avuto modo di incontrare, far sorridere e riflettere nell'arco della sua vita

"Molti, anche in anni più recenti, lo hanno conosciuto e saputo apprezzare nelle tante battaglie ambientali che hanno attraversato il nostro territorio, una terra alla quale lui e la compagna di vita Celestina erano molto legati, malgrado una vita passata a vagare per mezzo mondo. Quel maestro scanzonato che dentro e fuori dalle scuole ha saputo insegnare a generazioni di bimbe, bimbi e compagni quanto potesse essere affilata e forte la risata, serissima la filastrocca, nonché come questo mondo possa essere migliorato a cominciare dal sorriso dei più piccoli, ha dato a tutti noi - hanno detto dal Coordinamento Valdera Avvelenata - una mano in tante battaglie con una generosità con pochi eguali. Quel ciuffo colorato e inconfondibile, l'immancabile chitarra e la capacità di darsi in tutto e per tutto, con grande intelligenza e serietà, mancherà a tanti, fra quelle colline che anche lui ha sempre voluto belle, verdi e libere da sporchi affari. Ci stringiamo alla famiglia, a Celestina e Michelangelo e a tutti quanti gli hanno valuto bene".

In pensione dal 2018, Pasquale aveva insegnato musica nelle scuole, soprattutto alle medie e da quando si era trasferito, nel volterrano e in Valdera, a Chianni aveva cominciato l'avventura con Circusbadando nel 1995. Sul palco il professore suonava innumerevoli strumenti, dalla chitarra al sassofono, dal flauto alle percussioni, e faceva numeri di giocoleria mentre Celestina con le sue scenografie piene di luci e colori trasformava i teatri, le palestre, le aule e le piazze in mondi fantastici dove argomenti come la raccolta differenziata, il cibo, i libri diventano accattivanti. Migliaia gli spettacoli organizzati in 20 anni.

"Un compagno, un amico, un essere speciale - hanno ricordato anche dall'associazione La Rossa di Lari - che ha allietato la vita di tanti ma che ha anche lottato forte in Valdera e non solo, per un ambiente bello e pulito, per un mondo di pace e di giustizia. Senza mai perdere la tenerezza. Un abbraccio a Celestina".

La famiglia ha scelto di ricevere amici, conoscenti e parenti direttamente nell’abitazione di Chianni, in via della Repubblica al civico 51. Qui sarà possibile recarsi per un saluto nella serata di venerdì 27 Febbraio, ma anche sabato 28 e domenica 1 Marzo.

