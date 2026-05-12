Bandiere blu, 19 conferme e una new entry

Il vessillo della Foundation for Environmental Education pronto a sventolare in 20 comuni del litorale toscano, uno in più rispetto all'anno scorso

TOSCANA — Tra conferme e new entry, le bandiere blu sono pronte a sventolare il 20 comuni del litorale toscano, uno in più rispetto all'anno scorso, grazie all'ingresso di Monte Argentario, che conquista il riconoscimento della Foundation for Environmental Education (Fee) accanto ad altri 19 comuni costieri confermati dall'edizione 2025.

Per l'estate 2026 i vessilli sventoleranno quindi nei comuni costieri di Carrara, Massa, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Pisa, Livorno, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino, Marciana Marina, Follonica, Castiglione della Pescaia, Monte Argentario, Grosseto e Orbetello.

Per quanto riguarda gli approdi turistici, bandiera blu per il Porto di Pisa, Marina Cala de’ Medici (Rosignano Marittimo), porto di Marciana Marina, Marina Porto Azzurro, Marina di Punta Ala (Castiglione della Pescaia), porto della Maremma (Grosseto) e Marina Cala Galera (Monte Argentario).

A livello nazionale, il riconoscimento è andato a 257 comuni italiani, 11 in più rispetto allo scorso anno: 14 i nuovi ingressi, tre invece le località non riconfermate per il 2026. Salgono anche le bandiere blu sui laghi che quest'anno saranno 23, una in più rispetto al 2025.

La regione con più bandiere (35) è la Liguria, seguita da Puglia e Calabria (27). La Toscana sale a quota 20 e si posiziona accanto a Campania e Marche. Seguono Sardegna (17), Sicilia e Abruzzo (16), Trentino Alto Adige (12), Emilia Romagna (11), Lazio (10), Veneto (9), Basilicata (5), Piemonte e Lombardia (4), Friuli Venezia Giulia e Molise (2).

Il riconoscimento assegnato dalla Fee premia l'eccellenza di mari e spiagge sulla base di diversi indicatori come la qualità ambientale, l'accessibilità delle spiagge e la sicurezza dei bagnanti, la cura dell'arredo urbano e delle spiagge, la mobilità sostenibile e la valorizzazione delle aree naturalistiche.