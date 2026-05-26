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Bandiere Verdi a 11 spiagge a misura di bambino

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giochi da bambini in spiaggia

In tutto 3.238 pediatri italiani e stranieri hanno scelto i litorali a cui conferire il riconoscimento, andato a 164 lidi. La mappa in Toscana



TOSCANA — Dalla Versilia alla Maremma e ritorno passando per il litorale pisano e la costa livornese: sono 11 le spiagge che in Toscana hanno ricevuto la Bandiera Verde per il loro essere a misura di bambino.

A selezionare in tutta Italia e all'estero i lidi più adatti ai baby bagnanti sono stati 3.238 pediatri italiani e stranieri, che hanno scelto in tutto 164 spiagge. La cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Verde si terrà l'11 Luglio prossimo, ma intanto c'è l'elenco.

In Toscana si tratta integralmente di conferme, alcune storiche come nel caso di Viareggio che detiene il vessillo dal 2008. Ma ecco la mappa regionale delle spiagge più adatte ai piccini e alle famiglie secondo i pediatri guidati da Italo Farnetani. Fra parentesi l'anno di primo conferimento.

Versilia

  • Viareggio (Lucca) 2008
  • Forte dei Marmi (Lucca) 2012
  • Camaiore - Lido Arlecchino-Matteotti 2015
  • Pietrasanta - Marina di Pietrasanta - Tonfano - Focette 2015

Litorale pisano

  • Pisa - Marina di Pisa - Calambrone - Tirrenia 2016

Asse costiero livornese

  • San Vincenzo 2012
  • Bibbona 2016

Grosseto e Maremma

  • Grosseto - Marina di Grosseto, Principina a Mare 2010
  • Castiglione della Pescaia (Grosseto) 2012
  • Follonica (Grosseto) 2012
  • Monte Argentario - Cala Piccola - Porto Ercole (Le Viste) - Porto Santo Stefano (Cantoniera - Moletto - Caletta) - Santa Liberata (Bagni Domiziano - Soda -Pozzarello) (Grosseto) 2015

I criteri di selezione

Sicurezza e salute, socialità e servizi sono stati i cardini che hanno guidato i pediatri nella scelta delle spiagge da Bandiera Verde.

Iniziative dedicate ai bambini, pasti pensati per loro nei punti di ristoro, ma anche litorali in cui l'acqua non diventa subito alta e consente così giochi sicuri in mare. 

E poi la socialità fra coetanei, magari favorita da attività di animazione, a braccetto con la possibilità di schiacciare sonori sonnellini grazie a un distanziamento appropriato fra ombrelloni.

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