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Attualità Domenica 13 Settembre 2026 ore 13:00

Cinque scosse di terremoto al largo della costa

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Di fronte a Pisa l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato diverse scosse nell'arco di cinque ore: due hanno avuto magnitudo 2,5



TOSCANA — Le due più alte hanno avuto una magnitudo di 2,5, mentre la più bassa di 2. In totale, si tratta di cinque scosse di terremoto, registrate dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tutte localizzate a largo della costa pisana.

Nello specifico, la prima scossa è stata registrata attorno alle 1,17 della notte, e ha avuto magnitudo 2,3, con una profondità di 10 chilometri. La seconda, delle 1,43, ha avuto magnitudo 2,5, a una profondità di 6 chilometri. Alle 2,04, quindi, la terza, di magnitudo 2,1 e a una profondità di 8 chilometri.

Le ultime due scosse, tra le 4,34 e le 5,51, sono state registrate a 10 chilometri di profondità e con una magnitudo rispettivamente di 2 e 2,5.

Si ripetono così i terremoti nella zona pisana, dopo quelli dell'estate ormai conclusa. Naturalmente, soprattutto quelli con magnitudo maggiore, sono stati percepiti anche al di fuori della provincia.

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