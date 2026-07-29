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Attualità Mercoledì 29 Luglio 2026 ore 08:55

Incubo teoria all'esame per la patente

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Nel 2025, il 43,1% dei candidati toscani è stato bocciato ai quiz. La percentuale è più alta rispetto alla media nazionale. I più preparati? A Pisa



TOSCANA — Incubo teoria, in Toscana, all'esame per la patente B: alle 58.114 prove sostenute nel 2025, il 43,1% dei candidati è stato respinto. La media regionale toscana è più alta di quella nazionale che si arresta al 39,7%. La palma dei più preparati va agli aspiranti patentati della provincia di Pisa (35,2% di bocciature), mentre la maglia nera è per la provincia di Grosseto dove oltre un candidato su due (50,2%) ha fatto cilecca con i quiz.

I dati sono quelli messi in fila dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dopo la provincia di Grosseto per percentuale di bocciature vedono Livorno (48,3%), Massa Carrara (47,6%), Arezzo (46,9%), Lucca (44,3%), Firenze (42,8%), Siena (42%), Pistoia (38,7%) e infine appunto Pisa (35,2%). 

La curiosità: con una simulazione dei quiz di teoria per conseguire la patente B, la piattaforma leader per il mercato auto online AutoScout24 ha deciso di mettere nuovamente alla prova gli automobilisti. 

La simulazione è stata realizzata con il supporto di Egaf Edizioni e in collaborazione con Confarca e Unasca, le principali associazioni italiane di autoscuole. Il risultato? Solo l'11,2% dei patentati della Toscana supererebbe oggi l'esame a pieno titolo, con un massimo di due errori su 20 domande. 

C'è chi è messo peggio, perché la percentuale è superiore a quella media nazionale dell'8%...

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