Ponte della Botte, posizionato il secondo by bridge

I lavori, per un totale di 3,75 milioni di euro, proseguiranno fino al prossimo Gennaio. Provincia e Comuni chiedono indennizzi per le attività

CALCINAIA-VICOPISANO — Proseguono i lavori sul Ponte della Botte. Ieri è stato posizionato il secondo ponte by bridge che consentirà di agevolare le lavorazioni di consolidamento dell’intradosso del ponte.

"La demolizione e la conseguente preparazione della infrastruttura - annuncia la Provincia- prenderanno il via da inizio Ottobre e in sequenza si realizzeranno le travi tampone. E dunque proprio nel mese di Ottobre si terrà un punto tecnico per approfondire lo stato dell'arte delle lavorazioni".

I lavori proseguiranno fino al prossimo Gennaio per un totale di 3,75 milioni di euro. Intanto, nei giorni scorsi, la Provincia di Pisa e i Comuni di Vicopisano e Calcinaia, hanno chiesto al Governo e alla Regione Toscana indennizzi per le attività.

“Nel corso dei mesi - sottolinea l'amministrazione provinciale- abbiamo avviato un serrato confronto con le amministrazioni comunali di Calcinaia e Vicopisano per scegliere come proseguire le lavorazioni sul Ponte, fino ad arrivare alla chiusura dello scorso 5 Agosto, di cui abbiamo dato riscontro anche alle associazioni di categoria intervenute alle varie riunioni sul tema. Pur sottolineando che si tratta di lavori imprescindibili e finalizzati a garantire una sempre maggiore sicurezza, come l’esperienza del Ponte Morandi dovrebbe insegnarci, comprendiamo il disagio di comunità, e in questo caso imprese. Per questo motivo ci siamo fatti portavoce presso il Governo, supportando anche le richieste dei Sindaci Ferrucci e Alderigi, di prevedere degli indennizzi per queste attività".