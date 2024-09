BpLaj, Raphael Gualazzi festeggia i 140 anni

Nata come Società Anonima Cooperativa di Credito nel 1884, l'istituto celebra la ricorrenza con un concerto del pianista al Teatro di Cascina

LAJATICO — Il prossimo 14 Settembre saranno trascorsi 140 anni da quando l'allora medico condotto del Comune di Lajatico, Guelfo Guelfi, decise di dar vita alla Banca Popolare di Lajatico. Un traguardo storico testimoniato dall'atto di fondazione sottoscritto proprio il 14 Settembre 1884 e che verrà festeggiato con un concerto in grande stile.

La banca, nata sotto forma di Società Anonima Cooperativa di Credito allo scopo di esercitare la concessione di credito ai propri soci per mezzo della mutualità, venne subito considerata dai soci e dagli abitanti di Lajatico come un bene proprio da difendere. Oggi, la Banca popolare è una società cooperativa per azioni e continua a rappresentare per l’economia del territorio un indispensabile strumento di sviluppo.

I festeggiamenti, invece, si terranno proprio il 14 Settembre al Teatro di Cascina, dove si esibirà Raphael Gualazzi, cantautore, pianista, compositore, produttore e arrangiatore salito alla ribalta grazie alla partecipazione prima al Festival di Sanremo giovani 2011, tra l'altro vinto, poi al Festival di Sanremo big 2014.

Per la verità, la carriera di Gualazzi parte ancora prima con la sperimentazione di generi musicali diversi, grazie alla quale ha creato uno stile personalissimo in cui lo stride piano si fonde con il blues e il jazz fusion. Negli ultimi anni, Gualazzi ha tenuto concerti in moltissime città italiane ed europee, in Giappone, in Argentina e in Sud Africa. Nello scorso anno, invece, ha composto e interpretato Il Giro, la canzone che ha accompagnato lo spot Rai del Giro D’Italia, mentre poco dopo è uscito il suo ultimo album di inediti, intitolato Dreams e anticipato dal singolo Vivido il tramonto.

L’ingresso al concerto di Raphael Gualazzi riservato ai soci è gratuito ma con prenotazione obbligatoria inviando un messaggio Whatsapp al numero 337-1614795 oppure chiamando il numero verde 800.860065 dal lunedì al venerdì, dalle 15,30 alle 16,30.