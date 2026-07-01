Addio Rossano Signorini, manager e dirigente

È stato presidente di Geofor e amministratore delegato di Ecofor, oltre a essere stato per qualche tempo anche nel Cda del Pontedera calcio

PONTEDERA — È scomparso nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 1° Luglio, Rossano Signorini, 69 anni compiuti a Gennaio, già presidente del Cda di Geofor e amministratore delegato di Ecofor Service Spa.

Un manager di grande esperienza nel settore, con una grande passione per il ciclismo, è stato particolarmente apprezzato per il suo lavoro in due delle principali aziende del territorio. Nella sua carriera lavorativa è stato anche all'interno di Piaggio, mentre in politica, per anni, è stato dirigente del Partito Comunista Italiano.

"Con profondo cordoglio Ecofor e le aziende della Forti Holding partecipano al dolore per la scomparsa di Rossano Signorini, già amministratore delegato della società, venuto a mancare nella notte dopo una prolungata degenza - hanno scritto in una nota da Ecofor - con Rossano Signorini scompare una delle figure che più hanno contribuito alla crescita e al consolidamento di Ecofor Service e delle società che oggi compongono il Gruppo. Nel corso della sua lunga esperienza ha accompagnato l'evoluzione dell'azienda con competenza, visione e straordinaria dedizione, contribuendo a trasformarla in una realtà di riferimento nel panorama della gestione ambientale".

"La sua autorevolezza non derivava dai titoli, ma dall'intelligenza con cui sapeva leggere le situazioni, comprendere le persone e assumere decisioni anche nei momenti più complessi - hanno ricordato - più che ai formalismi, si affidava all'intelligenza pratica, alla capacità di osservare, comprendere le persone e leggere i cambiamenti. Aveva il talento di cogliere l'essenziale, di costruire relazioni di fiducia e di affrontare anche le decisioni più difficili con equilibrio, pragmatismo e umanità. È questa leadership, autentica e profondamente radicata nell'esperienza, che ha accompagnato Ecofor lungo il proprio percorso di crescita".

"Ha saputo interpretare un settore complesso e particolarmente sensibile come quello ambientale con uno sguardo sempre rivolto alla ricerca di un equilibrio tra sviluppo industriale, tutela del territorio e responsabilità verso le comunità locali, nella convinzione che il successo di un'impresa dovesse misurarsi anche nella capacità di creare valore per il contesto in cui opera - hanno concluso - la sua capacità di dialogo con le istituzioni ha contribuito a costruire nel tempo un modello di impresa fondato sulla credibilità, sulla qualità gestionale e sul rispetto delle regole, valori che ancora oggi rappresentano un tratto distintivo del Gruppo".

Negli ultimi anni, Signorini è stato anche membro del Cda e amministratore delegato del Pontedera calcio, durante il triennio in cui Simone Millozzi è stato presidente. "Con immenso dolore, tutta l'US Città di Pontedera si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Rossano Signorini - hanno scritto dalla società granata - Rossano non è stato soltanto un ex amministratore delegato granata, ma un uomo che, avvicinatosi in punta di piedi al nostro mondo, ha dedicato al club passione, competenza e un instancabile senso di appartenenza, lasciando un segno profondo nella storia recente della nostra società. Il suo impegno e il suo amore per questi colori resteranno per sempre parte del patrimonio del Pontedera".

"La scomparsa di Rossano Signorini ci addolora profondamente - ha dichiarato l'assessora regionale Cristina Manetti - alla sua famiglia, e in particolare a Sonia Luca, rivolgo il mio abbraccio più affettuoso e la vicinanza sincera di tutta la struttura dell'assessorato. Rossano è stato un uomo che ha saputo coniugare competenza professionale, sensibilità e attenzione verso la comunità, sostenendo con convinzione iniziative culturali che hanno contribuito a far crescere il territorio. Ci lascia una persona stimata, generosa e profondamente legata alla sua terra".

La salma di Signorini sarà esposta dalle 14,30 di oggi nella chiesetta della Misericordia, lato piazza Duomo. Il funerale si svolgerà invece nella mattinata di domani, giovedì 2 Luglio alle 10, al Duomo di Pontedera. In segno di rispetto, inoltre, Ecofor ha annunciato la chiusura per tutta la giornata di domani degli impianti di viale America e via dell'Industria.