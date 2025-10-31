Una giornata per gli screening oncologici

All'ospedale "Lotti" e al Centro socio sanitario cascinese professionisti e medici a disposizione per presentare i programmi di diagnosi precoce

PONTEDERA-CASCINA — L'Azienda Usl Toscana nord ovest apre le porte ai cittadini per favorire l'adesione agli screening oncologici. Per questo, lunedì 10 Novembre, in diverse strutture dell'Ausl, i medici e i professionisti saranno a disposizione per rispondere alle domande e offrire consigli utili a chi volesse partecipare ai programmi di prevenzione.

"I percorsi di screening - hanno spiegato Daniela Giorgi, Chiara Bellotto e Silvia Rubino, rispettivamente responsabili dei percorsi di screening mammografico, colon retto e della cervice uterina - sono gratuiti e consentono di avere una diagnosi precoce, prima della comparsa dei sintomi. In questo modo aumentano notevolmente le possibilità di una guarigioni completa con una notevole riduzione della mortalità".

Per la provincia di Pisa, l'appuntamento è nell'atrio dell'ospedale "Lotti" di Pontedera, dalle 8,30 alle 12,30, e al Centro socio sanitario di Cascina, con il medesimo orario.

"Entrare in un percorso di screening oncologico significa essere presi in carico dal sistema sanitario accendendo così a un percorso organizzato, con posti riservati e prioritari - hanno concluso - gli screening sono veri e propri percorsi di salute che il nostro servizio sanitario mette disposizione di specifiche fasce di età. Rappresentano un’opportunità che richiede poco tempo e offre benefici enormi".