Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 14:05 METEO:PISA16°20°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
venerdì 31 ottobre 2025
Tutti i titoli:
Polemica sui pini, associazioni in Comune Torino-Pisa, arbitra Arena A San Rossore i volontari piantano 40 farnie Una giornata per gli screening oncologici
corriere tv
«Tre colpi di clacson e in pochi secondi si corre a oltre 200 km/h»: come funzionano le gare clandestine a Roma - il racconto di un partecipante
«Tre colpi di clacson e in pochi secondi si corre a oltre 200 km/h»: come funzionano le gare clandestine a Roma - il racconto di un partecipante

Attualità venerdì 31 ottobre 2025 ore 11:30

Una giornata per gli screening oncologici

Condividi
L'ospedale "Felice Lotti" di Pontedera

All'ospedale "Lotti" e al Centro socio sanitario cascinese professionisti e medici a disposizione per presentare i programmi di diagnosi precoce



PONTEDERA-CASCINA — L'Azienda Usl Toscana nord ovest apre le porte ai cittadini per favorire l'adesione agli screening oncologici. Per questo, lunedì 10 Novembre, in diverse strutture dell'Ausl, i medici e i professionisti saranno a disposizione per rispondere alle domande e offrire consigli utili a chi volesse partecipare ai programmi di prevenzione.

"I percorsi di screening - hanno spiegato Daniela Giorgi, Chiara Bellotto e Silvia Rubino, rispettivamente responsabili dei percorsi di screening mammografico, colon retto e della cervice uterina - sono gratuiti e consentono di avere una diagnosi precoce, prima della comparsa dei sintomi. In questo modo aumentano notevolmente le possibilità di una guarigioni completa con una notevole riduzione della mortalità".

Per la provincia di Pisa, l'appuntamento è nell'atrio dell'ospedale "Lotti" di Pontedera, dalle 8,30 alle 12,30, e al Centro socio sanitario di Cascina, con il medesimo orario.

"Entrare in un percorso di screening oncologico significa essere presi in carico dal sistema sanitario accendendo così a un percorso organizzato, con posti riservati e prioritari - hanno concluso - gli screening sono veri e propri percorsi di salute che il nostro servizio sanitario mette disposizione di specifiche fasce di età. Rappresentano un’opportunità che richiede poco tempo e offre benefici enormi".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Arriva il chiarimento, solo i non residenti nel Lazio ammessi nel settore ospiti. I tifosi di quattro pullman e due minivan scortati fino allo stadio
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

new
Franco Cambi

PSICO-COSE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Polemica sui pini, associazioni in Comune

Pisa Sporting Club

Torino-Pisa, arbitra Arena

Attualità

A San Rossore i volontari piantano 40 farnie

Attualità

Una giornata per gli screening oncologici