Tutta la comunità politica in lutto per Rossano Signorini

Dal Pd, cui era iscritto, a Fratelli d'Italia, che ne ricorda la disponibilità al dialogo: il cordoglio della politica per l'ex dirigente del Pci

PONTEDERA — La scomparsa di Rossano Signorini, avvenuta nella notte tra ieri e oggi, segna inevitabilmente il territorio di Pontedera e della Valdera. Figura conosciutissima in ambito industriale e sportivo, Signorini è stato a lungo anche un punto di riferimento per la politica locale.

Tra gli schieramenti politici, naturalmente, a ricordare Signorini c'è il Partito Democratico di Pontedera, cui lo stesso manager era iscritto. "Rossano è stato un protagonista della vita politica e amministrativa del nostro territorio - hanno scritto - prima dirigente del Partito Comunista Italiano e, successivamente, amministratore stimato e competente, ha saputo mettere le proprie capacità al servizio della comunità, ricoprendo con serietà e dedizione il ruolo di presidente di Geofor e di amministratore delegato di Ecofor Service Spa, contribuendo alla crescita di realtà fondamentali per Pontedera e per l’intera Valdera".

"Con la sua scomparsa la comunità democratica perde una figura di grande valore, che ha sempre interpretato l’impegno pubblico con senso delle istituzioni, competenza e spirito di servizio - hanno concluso - alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lui un percorso umano, politico e professionale, il Partito Democratico di Pontedera rivolge le più sincere e sentite condoglianze".

Il cordoglio è arrivato anche da Fratelli d'Italia, che si è unita al dolore della famiglia. "Con la sua perdita, Pontedera e le sue istituzioni salutano una figura di grande spessore umano e professionale - hanno scritto - la sua capacità di dialogo, il suo equilibrio e la sua innata cortesia resteranno un esempio e un ricordo prezioso per tutta la nostra comunità. Alla famiglia e ai suoi cari rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze".