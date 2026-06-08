Incendio a Lugnano, riunito il tavolo regionale e primi campionamenti

All'incontro un primo bilancio della situazione da Arpat, Asl e Vigili del fuoco. Barontini: "Possibili riaccensioni ma tutto sotto controllo"

PROVINCIA DI PISA — L'assessore regionale all'Ambiente David Barontini ha convocato un tavolo regionale di coordinamento per la situazione legata all'incendio nello stabilimento della Delca Energy di Lugnano, con l'obiettivo di garantire il costante presidio dell'area e il monitoraggio degli effetti dell'evento sul territorio interessato.

"Adesso che le conseguenze dell'incendio sono state adeguatamente monitorate, è importante mantenere attivo un luogo di confronto tra tutte le istituzioni coinvolte per seguire l'evoluzione della situazione e assicurare ai cittadini informazioni puntuali e trasparenti - ha spiegato - questo tavolo ci consentirà di garantire un costante coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti, condividere le informazioni disponibili e raccogliere le esigenze delle amministrazioni comunali interessate dall'evento".

Nel corso dell'incontro sono stati illustrati gli aggiornamenti relativi alle attività di monitoraggio ambientale e sanitario avviate a seguito dell'incendio. In particolare, Arpat ha effettuato le prime analisi sui campioni di verdure a foglia larga relative all’eventuale presenza di sostanze nocive quali diossine, furani, policlorobifenili e idrocarburi policiclici aromatici. Per quanto riguarda invece la qualità dell'aria, è stato evidenziato come, pur essendosi registrato un temporaneo incremento dei livelli di particolato nelle ore successive all'incendio, i valori di Pm10 e Pm2,5 siano rimasti ampiamente al di sotto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il monitoraggio viene effettuato attraverso due stazioni fisse già presenti nel territorio e mediante un ulteriore laboratorio mobile installato all'ospedale di Cisanello a Pisa, che consentirà di acquisire dati continui in un'area frequentata da soggetti particolarmente vulnerabili e di confrontare i dati raccolti con quelli delle centraline della rete regionale allo scopo una migliore valutazione del rischio.

Sul fronte delle operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno comunicato che l'incendio si trova in una fase pienamente controllata. Sono ancora possibili limitate riaccensioni puntuali dovute alla presenza di materiale combustibile, ma la situazione risulta sotto controllo e proseguono le attività di rimozione e messa in sicurezza finalizzate alla completa estinzione del rogo.

L'Azienda Usl Toscana nord ovest, da parte sua, ha confermato l'importanza di proseguire il monitoraggio di acqua e prodotti alimentari nell'ottica della prevenzione di eventuali esposizioni croniche. È stato inoltre riferito che nei giorni successivi all'incendio non si sono registrati aumenti degli accessi ai servizi di emergenza per problematiche respiratorie riconducibili all'evento.

Il Tavolo, la cui prossima riunione è già convocata per martedì 16 Giugno, formato dal direttore generale di Arpat Pietro Rubellini e il responsabile del dipartimento di Pisa Gaetano Licitra, Luca Carneglia del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa Nicola Ciannelli e le amministrazioni comunali di Vicopisano, Vecchiano, San Giuliano Terme, Pisa, Santa Maria a Monte, Bientina, Cascina, Calci e Calcinaia, ha concordato che tutti gli ulteriori aggiornamenti sui risultati delle analisi verranno messi a disposizione della cittadinanza sul sito di Arpat.