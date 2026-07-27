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Sport Lunedì 27 Luglio 2026 ore 17:00

Pisa è 47ª nell'Indice di sportività nazionale

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La provincia totalizza 259,1 punti e si piazza quinta in Toscana. Miglior risultato nello sport e società, più indietro impianti e sport di squadra.



PISA — La provincia di Pisa si colloca al 47° posto nell'Indice di sportività 2026, la classifica elaborata da Pts Sport per Il Sole 24 Ore che ogni anno misura il livello di sviluppo sportivo dei territori italiani attraverso 32 indicatori suddivisi in quattro macroaree: strutture sportive, sport di squadra, sport individuali e sport e società.

Con 259,1 punti, Pisa è la quinta provincia toscana nella graduatoria generale, alle spalle di Firenze (5ª), Livorno (29ª), Lucca (39ª) e Siena (40ª).

Analizzando le singole categorie, il risultato migliore arriva nell'area sport e società, dove Pisa si classifica 32ª a livello nazionale. Più indietro le altre voci prese in esame: 39° posto per gli sport individuali, 53° per le strutture sportive e 55° per gli sport di squadra.

A livello regionale, Firenze è l'unica provincia toscana a entrare nella top ten nazionale, chiudendo al quinto posto assoluto con 661,3 punti, pur perdendo tre posizioni rispetto all'edizione precedente. Il capoluogo toscano si distingue soprattutto negli sport individuali, dove è terzo in Italia, e negli sport di squadra, con il quinto posto.

Completano la graduatoria toscana Arezzo (51ª), Pistoia (52ª), Prato (58ª), Massa Carrara (71ª) e Grosseto (84ª).

In vetta alla classifica nazionale si conferma invece Milano, che con 1.000 punti supera Trento, seconda con 994,4, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Bolzano con 704,8 punti.

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