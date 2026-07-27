Il Rally Casciana Terme sfila in piazza dei Miracoli

Dalla Valdera al passaggio all'ombra della Torre Pendente: una sfilata che riporta il rally nel cuore di Pisa dopo quarant'anni dall'ultima volta

CASCIANA TERME-LARI — La 44esima edizione del Rally Casciana Terme, in programma sabato 5 e domenica 6 Settembre, sfilerà anche in piazza dei Miracoli. Uno scenario internazionale per le vetture partecipanti e che tornerà a ospitare una manifestazione rallistica a quarant’anni di distanza dall’ultima occasione, quella offerta dal Rallye Sanremo 1986.

Dopo la partenza da Casciana Terme, infatti, gli equipaggi raggiungeranno il centro della città attraversando una delle aree monumentali più conosciute al mondo. "L’Automobile Club Pisa accoglie con soddisfazione la notizia del transito da piazza dei Miracoli del Rally di Casciana Terme - ha commentato Francesco Bianchi, direttore delll'Aci Pisa - siamo estremamente felici che la gara di rally più importante in provincia di Pisa transiti sotto la Torre, simbolo della nostra città".

Organizzato da Laserprom 015, con la co-organizzazione di Squadra Corse Città di Pisa, il 44esimo Rally Casciana Terme potrà contare sulla gara tradizionale con vetture moderne, ma anche sulla terza edizione dell'Historic Casciana Terme, confronto dedicato agli esemplari che hanno contribuito a scrivere pagine importanti della disciplina. Tra le novità dell'edizione 2026 figura inoltre l'ammissione delle vetture Classic.

"Abbiamo lavorato tantissimo affinché il Rally di Casciana potesse avere una valorizzazione ancora maggiore, che è ovviamente unica in Italia, grazie al passaggio nella nostra piazza del Duomo, all'ombra della Torre Pendente - ha concluso l'assessora allo Sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa - credo che questo sia un traguardo per il quale dobbiamo ringraziare l'Opera della Primaziale Pisana, che ci ha concesso questa opportunità e ha sposato l'iniziativa. Credo inoltre che Squadra Corse Città di Pisa, per il lavoro quotidiano che svolge sul territorio, a vantaggio anche del sociale, delle persone con disabilità e di tutta una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza, meritasse un riconoscimento di questo tipo. È un'associazione che, con grande responsabilità, porta avanti i valori dello sport, della nostra comunità, del senso di appartenenza e dell'aggregazione".