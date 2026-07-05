Caprona e Delca Energy, "Basta prudenza ma impegni concreti"

Il gruppo consiliare Vicopisano del Cambiamento ha presentato un ordine del giorno. A sostegno le quasi 1600 firme della petizione sulla sicurezza

VICOPISANO — Dopo la presa di posizione di venti associazioni e comitati toscani che hanno inviato una lettere per chiedere maggiori informazioni a tutte le istituzioni nazionali, regionali e locali coinvolte, l'incendio alla Delca Energy, torna al centro dell'attenzione e soprattutto delle preoccupazioni dei cittadini.

Con il gruppo consiliare Vicopisano del Cambiamento che ha presentato un ordine del giorno chiaro da discutere nel prossimo Consiglio comunale. "Non bastano più parole prudenti - hanno detto i consiglieri Roberto Orsolini, Marrica Villa Giobbi, Gian Matteo Giorgi, Mario Palmieri - né prese di posizione arrivate quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla. Vicopisano ha bisogno di una scelta politica netta, non di correzioni tardive a fatti già accaduti".

E, a sostegno "del diritto dei residenti e dei lavoratori delle aziende del territorio a vivere e operare in un ambiente sano ricordiamo - hanno proseguito - la raccolta firme promossa da un gruppo indipendente di cittadini che in data 20 Giugno aveva raggiunto 573 sottoscrizioni, mente al 3 Luglio la petizione online promossa da questo gruppo di minoranza, dal titolo "Nessuna discarica a Vicopisano. Più sicurezza per il nostro territorio", ha raccolto 1.576 firme".

Così l'ordine del giorno presentato impegna il sindaco e la Giunta "a sostenere in ogni sede istituzionale la tutela concreta della salute pubblica, dell'ambiente e della sicurezza, affermando la non compatibilità del territorio di Vicopisano con attività di trattamento, riciclo e stoccaggio di plastica, nonché con impianti, depositi, discariche o siti di smaltimento, conferimento, recupero e gestione dei rifiuti in genere, e ad escludere in particolare ogni destinazione del territorio ad aree di discarica, compresa l'ipotesi dell'ex cava di Caprona".