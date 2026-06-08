Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 13:45 METEO:PISA18°30°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Lunedì 08 Giugno 2026
Tutti i titoli:
Pauroso incendio a Lugnano, le immagini del drone Incendio Delca, il sindaco di Pisa Conti firma ordinanza preventiva Gli appelli e le reazioni politiche all'incendio della Delca Lutto nel Pisa, morto l'ex tecnico Mauro Viviani
corriere tv
Missile iraniano verso Israele: le immagini del frammento conficcato nel terreno
Missile iraniano verso Israele: le immagini del frammento conficcato nel terreno

Cronaca Lunedì 08 Giugno 2026 ore 13:35

Pauroso incendio a Lugnano, le immagini del drone

Condividi
La colonna di fumo
Foto di: Rossano Dini

L'enorme colonna di fumo nero ha immediatamente fatto scattare l'allarme, tra ordinanze urgenti dei sindaci e chiusure delle scuole



VICOPISANO — La piana pisana si è svegliata oggi, lunedì 8 Giugno, nel bel mezzo di un incubo di fuoco. Dalle prime ore del mattino, infatti, si è sviluppato un vasto incendio nell'azienda Delca di Lugnano, dove si trova lo stabilimento di stoccaggio e trattamento rifiuti. Da qui, un'immensa colonna di fumo nero si è stagliata verso il cielo, rendendosi visibile addirittura da Lamporecchio.

Un vero e proprio caos, che ha costretto al maxi intervento dei Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre con quattro automezzi antincendio e due autobotti, poi nel corso della mattinata integrati da altri operatori e altri mezzi. Per il forte calore e per l'estensione del rogo, si teme anche il possibile crollo della struttura.

Immediata la reazione anche della amministrazioni comunali vicine: da quella di Vicopisano, naturalmente, a quelle di Cascina, Calci e Calcinaia, che hanno preso una serie di provvedimenti, tutti rivolti a invitare la popolazione a chiudere le finestre ed evitare attività all'aperto. In attesa che Arpat, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, svolga tutte le necessarie verifiche.

[Foto di: Rossano Dini]

[Foto di: Rossano Dini]

La gravità di quanto accaduto è evidente anche soltanto visivamente: con il volo del drone, infatti, è stato possibile catturare le immagini di quanto accaduto. 

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Incendio nella zona industriale di Lugnano: le immagini del drone
Incendio nella zona industriale di Lugnano: le immagini del drone

Ti potrebbe interessare anche:

Fotogallery

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
La testimonianza di un paziente operato a Cisanello ringrazia il dottor Lippolis e l'équipe per professionalità e umanità
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCONTI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Pauroso incendio a Lugnano, le immagini del drone

Cronaca

Incendio Delca, il sindaco di Pisa Conti firma ordinanza preventiva

Cronaca

Gli appelli e le reazioni politiche all'incendio della Delca

Pisa Sporting Club

Lutto nel Pisa, morto l'ex tecnico Mauro Viviani