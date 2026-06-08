Pauroso incendio a Lugnano, le immagini del drone

L'enorme colonna di fumo nero ha immediatamente fatto scattare l'allarme, tra ordinanze urgenti dei sindaci e chiusure delle scuole

VICOPISANO — La piana pisana si è svegliata oggi, lunedì 8 Giugno, nel bel mezzo di un incubo di fuoco. Dalle prime ore del mattino, infatti, si è sviluppato un vasto incendio nell'azienda Delca di Lugnano, dove si trova lo stabilimento di stoccaggio e trattamento rifiuti. Da qui, un'immensa colonna di fumo nero si è stagliata verso il cielo, rendendosi visibile addirittura da Lamporecchio.

Un vero e proprio caos, che ha costretto al maxi intervento dei Vigili del fuoco, intervenuti sul posto con due squadre con quattro automezzi antincendio e due autobotti, poi nel corso della mattinata integrati da altri operatori e altri mezzi. Per il forte calore e per l'estensione del rogo, si teme anche il possibile crollo della struttura.

Immediata la reazione anche della amministrazioni comunali vicine: da quella di Vicopisano, naturalmente, a quelle di Cascina, Calci e Calcinaia, che hanno preso una serie di provvedimenti, tutti rivolti a invitare la popolazione a chiudere le finestre ed evitare attività all'aperto. In attesa che Arpat, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, svolga tutte le necessarie verifiche.

[Foto di: Rossano Dini]

[Foto di: Rossano Dini]

La gravità di quanto accaduto è evidente anche soltanto visivamente: con il volo del drone, infatti, è stato possibile catturare le immagini di quanto accaduto.