25 nuovi casi Covid in Provincia di Pisa

Nel bollettino di oggi, martedì 21 Marzo, sono segnalati 291 casi positivi in tutta la Toscana. Registrati anche 5 nuovi decessi

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono stati registrati 25 nuovi casi Covid, che portano a 186.620 i positivi segnalati dall'inizio dell'emergenza.

In totale, in Toscana, sono invece 291 le nuove positività individuate: 70 sono state confermate con tampone molecolare e le altre 221 con test rapido.

Al momento, dunque, risultano 7.244 positivi in tutta la Regione, -0,1% rispetto a ieri. Di questi, 147 (4 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e, nello specifico, 4 (1 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati riportati 5 nuovi decessi, nessuno dei quali però relativo a persone residenti nel Pisano.

Per il bollettino regionale completo, clicca qui.