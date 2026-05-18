Anche Lazio-Pisa per tesserati, le info biglietti

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Anche per l’ultima trasferta stagionale settore ospiti riservato sooltanto ai possessori della tessera del tifoso nerazzurra

PISA — Anche per l’ultima trasferta della stagione i tifosi del Pisa dovranno fare i conti con nuove restrizioni. Per Lazio-Pisa, gara valida per la trentottesima giornata di Serie A e in programma sabato 24 Maggio alle 20:45 allo stadio Olimpico, il settore ospiti sarà infatti riservato esclusivamente ai possessori della tessera del tifoso del Pisa Sporting Club.

Un’altra limitazione che accompagna il finale di stagione dei sostenitori nerazzurri, già costretti più volte durante l’anno a seguire la squadra con forti restrizioni nei settori ospiti di tutta Italia. Stavolta la decisione riguarda la sfida conclusiva del campionato, con il Pisa già retrocesso ma deciso a chiudere comunque il proprio percorso davanti ai tifosi che sceglieranno di essere presenti anche nella trasferta romana.

La vendita dei biglietti inizierà alle ore 10 di mercoledì 20 Maggio e resterà aperta fino alle 19 di venerdì 22 Maggio. I tagliandi avranno un costo di 25 euro e potranno essere acquistati online sul circuito VivaTicket oppure nei punti vendita autorizzati. Ingresso gratuito senza biglietto per i bambini nati dal 1 Gennaio 2022.

Per chi vorrà introdurre allo stadio striscioni, tamburi o megafoni sarà inoltre necessario compilare l’apposita modulistica e inviarla entro 48 ore dalla partita all’indirizzo mail indicato dalla Lazio attraverso il proprio servizio Slo.

Per il Pisa sarà l’ultima trasferta di una stagione amarissima, chiusa con la retrocessione in Serie B e accompagnata da continue limitazioni per i propri tifosi lontano dall’Arena Garibaldi. Anche all’Olimpico, dunque, la presenza nerazzurra sarà inevitabilmente condizionata dall’obbligo della tessera del tifoso.