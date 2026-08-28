Boggi va al Gemelli, il saluto degli Amici di Pisa

Gianni Conzadori saluta il chirurgo, atteso da Settembre alla Cattolica e al Gemelli: tra ricordi aeronautici, ironia e il legame che rimane con Pisa.

PISA — Il trasferimento del professor Ugo Boggi da Pisa a Roma porta con sé anche un saluto fatto di stima, ricordi e ironia. A firmarlo è il dottor Gianni Conzadori, vicepresidente del Club 46 e dell’Associazione Amici di Pisa.

Da Settembre Boggi prenderà servizio all’Università Cattolica come professore ordinario di Chirurgia generale e svolgerà attività clinica al Policlinico Gemelli di Roma. La collaborazione con Pisa proseguirà attraverso una convenzione in corso di approvazione tra Università di Pisa, AOUP, Università Cattolica e Policlinico Gemelli, come comunicato dall’Ateneo pisano.

Il saluto di Conzadori parte dai trascorsi di Boggi nel mondo dell’aeronautica e da un motto scelto per accompagnarlo nella nuova esperienza.

"Chi vale vola", ha scritto Conzadori. "Conoscendo i trascorsi aeronautici del Professor Ugo Boggi, pensiamo che ben gli si attagli il motto e lo invitiamo a volare sempre più in alto, nel mondo scientifico internazionale".

"Siamo orgogliosi di annoverarlo fra i Soci Onorari degli Amici di Pisa e del Club della 46^ Brigata Aerea e gli auguriamo di raggiungere nuovi successi nella sfida che ha accettato di trasferire al Policlinico Gemelli, di Roma, la sua esperienza, non più pioneristica, ma consolidata, nella chirurgia robotica dei trapianti d’organo e nella ricerca ed assistenza clinica, nel campo dei tumori al pancreas", ha aggiunto il vicepresidente.

Il passaggio a Roma non dovrebbe interrompere il rapporto professionale costruito con Pisa. Conzadori ha richiamato proprio la convenzione alla quale stanno lavorando le quattro istituzioni coinvolte.

"L’addio a Pisa non è però definitivo, ma regolato da una convenzione in corso di perfezionamento, fra Università di Pisa, Aoup, Università Cattolica e Policlinico Gemelli, che gli permetterà di superare le restrizioni regionali della normativa Bindi, consentendogli di continuare ad operare sul nostro territorio", ha detto.

"Siamo sicuri, conoscendo il suo tenace carattere carrarino, temprato dall’esperienza aeronautica vissuta, che a Roma sarà più facile reperire fondi per le sue ricerche, che potrà condividere col consolidato team pisano da lui formato, così come siamo certi che spesso tornerà a Pisa per promuovere le attività sportive praticate, fra cui la maratona", ha aggiunto Conzadori.

Nel saluto trovano spazio anche alcuni aneddoti legati al rapporto tra Boggi, la 46ª Brigata Aerea e il territorio pisano.

"Gogliardicamente gli ricordiamo che è sotto procedimento d’infrazione per la somma di cartellini gialli intimatigli durante la cerimonia di conferimento dell’onorificenza aeroportuale, per i ritardi accumulati, sia alla serata di beneficenza organizzata in Brigata, per la raccolta di sostanziosi fondi per la sua Fondazione (giustificazione: il protrarsi di un delicatissimo intervento chirurgico), sia alla partita col Pisa Beach Soccer, organizzata sulla spiaggia di Tirrenia (giustificazione: le difficoltà di raggiungere Pisa, al rientro di un volo intercontinentale, vista l’assenza di tali voli al Galilei. Aspetto che si risolverà automaticamente, col trasferimento a Roma, per l’abbondanza di voli intercontinentali offerti da Fiumicino)", ha raccontato.

Conzadori ha chiuso la parte più ironica con una domanda: "Al Gemelli continuerà ad operare con il suo pluriannuale anestesista di fiducia?". Poi ha aggiunto: "Ci può rispondere anche telefonicamente".

"Continueremo a seguire il percorso professionale del Professor Boggi, considerando i suoi successi anche nostri e gli auguriamo un Buon cammino romano", ha concluso Gianni Conzadori.