Certosa Festival, tre concerti per il debutto

Venerdì 3 Luglio appuntamento gratuito in piazza Garibaldi con Valeria Caliandro e Giorgio Mannucci, Unadasola e Zoe.

CALCI — Tre concerti in un'unica serata per inaugurare il Certosa Festival 2026. Venerdì 3 Luglio, alle 21.30, piazza Garibaldi a Calci ospiterà "Mangiadischi Night in Certosa", evento gratuito che porterà sul palco alcuni dei più interessanti giovani artisti della scena musicale toscana: Valeria Caliandro e Giorgio Mannucci, Unadasola e Zoe.

Ad aprire la manifestazione saranno Valeria Caliandro e Giorgio Mannucci, duo di cantautori vincitore del Premio Ciampi 2023. I due artisti hanno recentemente pubblicato il singolo "Il tempo non esiste", che anticipa un nuovo percorso discografico dopo il primo EP "Stagioni", presentato in numerosi club italiani. Tra i riconoscimenti ottenuti anche il premio Musica da Bere per il miglior videoclip con il brano "Anime selvatiche", trasmesso anche da Rai Radio2.

Sul palco saliranno poi gli Unadasola, formazione considerata tra le realtà emergenti più interessanti del panorama nazionale. Dopo aver collaborato con Emma Nolde e Andrea PKT Pachetti per il loro primo EP, il gruppo è attualmente al lavoro con uno dei principali producer della scena italiana. La tappa di Calci arriva a pochi giorni dall'esibizione al festival La Prima Estate, dove la band ha aperto i concerti di The Hives e Jack White.

Completa il programma Zoe, cantautrice pisana classe 2002 e vincitrice dell'ultima edizione del Premio Ciampi. Negli ultimi mesi ha aperto i live di Iosonouncane, Faccianuvola e Altea. Ha da poco pubblicato il singolo "Chiodi", che anticipa l'uscita del suo primo album "Cuore Automa", mentre con Mangiadischi Label ha firmato l'EP "Bei Suoni", realizzato insieme agli artisti Lai e Mignone.

L'appuntamento è a ingresso libero e rappresenta il primo evento del Certosa Festival, rassegna che anche quest'anno animerà Calci con un calendario dedicato alla musica e alla cultura, valorizzando il centro del paese e offrendo spazio ai nuovi protagonisti della scena cantautorale toscana.