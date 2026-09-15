Primo giorno di scuola con sindaca e Giunta

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Valentina Ricotta e Luca Pierini hanno visitato tutti i plessi comunali. Nelle classi, anche poesie e filastrocche di Roberto Piumini e Gianni Rodari.

CALCI — Primo giorno di scuola anche a Calci. La sindaca Valentina Ricotta e l’assessore alla Pubblica istruzione Luca Pierini hanno visitato i plessi comunali per salutare alunni, famiglie, docenti e personale.

Il giro ha coinvolto la scuola primaria Vittorio Veneto, la secondaria di primo grado Giunta Pisano e le scuole dell’infanzia di Calci e Montemagno.

Ricotta ha rivolto alle classi gli auguri per l’inizio del nuovo anno scolastico. Pierini ha invece letto e donato agli alunni alcune poesie e filastrocche sulla scuola scritte da Roberto Piumini e Gianni Rodari.

“La scuola è luogo di conoscenza, crescita, relazioni e partecipazione: una comunità nella quale ciascuno, con il proprio ruolo e contributo, concorre a costruire il futuro”, ha dichiarato la Giunta comunale.

L’amministrazione ha augurato a tutta la comunità scolastica un anno basato sull’impegno, sull’inclusione, sul rispetto delle differenze e sulla collaborazione.