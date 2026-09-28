Studenti cinesi in visita al Comune

Il gruppo di giovani della scuola superiore Nakai Liangjiang è accompagnato dagli studenti cascinesi dell'indirizzo linguistico del "Pesenti"

CASCINA — Da Chongqing, il comune più popoloso del mondo con 32 milioni di abitanti, fino al palazzo municipale di Cascina. È il tragitto fatto da un gruppo di 20 studenti cinesi che frequentano la scuola superiore Nakai Liangjiang, accompagnati per l'occasione dai ragazzi e dalle ragazze della 3° e 4°C del liceo linguistico "Antonio Pesenti", in cui si studia appunto il cinese. Alcuni degli studenti cascinesi si recheranno in Cina nella prossima primavera.

"È un piacere ospitare questa delegazione - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - con i nostri ragazzi è più ordinario vedersi durante l'anno scolastico per occasioni istituzionali, ma visto lo scambio culturale era doveroso fare un incontro nella sala del Consiglio comunale . Cascina non è una delle località più note della Toscana dal punto di vista turistico, ma è uno dei pezzetti più dinamici della Toscana perché collocata lungo il corso dell'Arno, in quel tragitto fra Pisa e Firenze che ha fatto la storia della Toscana".

"Nel 1364 ci fu un’importante battaglia tra Pisa e Firenze per il dominio su Cascina. È una battaglia che segnò l'ascesa di Firenze e il calo di importanza di Pisa, vinta dai fiorentini. Quella celebre battaglia doveva anche essere dipinta nel Salone dei Cinquecento a Firenze da Michelangelo, che però fu chiamato a Roma per dipingere la Cappella Sistina e non finì il lavoro - ha ricordato il sindaco - per Cascina, essere stata oggetto di disputa tra Pisa e Firenze è stato un vantaggio, perché il territorio è cresciuto aprendosi al mondo. E il Pesenti, come scuola, è stato costruito anche con una filosofia vicina a quella della città luogo, per cui anche con questo scambio si vede come Cascina sia una città aperta".

E prima del rientro in classe, l'archivista Diego Sassetti ha accompagnato studenti e professoresse in un breve tour nel centro storico di Cascina.