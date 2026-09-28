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Luporini laureato d'onore per l'Unipi

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Il rettore Zucchi con Luporini
Foto di: Università di Pisa

Dal Signor G al Teatro Canzone: per settant'anni, Luporini è stato interprete della società italiana, raccontata insieme a Giorgio Gaber



PISA — È stata conferita nella mattinata di oggi, lunedì 28 Settembre, la laurea honoris causa ad Alessandro Luporini, 96 anni, viareggino e conosciutissimo come pittore, scrittore e autore teatrale che, insieme a Giorgio Gaber, ha dato vita al Signor G e al Teatro Canzone.

La cerimonia, annunciata dall'Università di Pisa nei giorni scorsi e che si è svolta alla Sapienza alla presenza del rettore Riccardo Zucchi, è servita appunto per consegnare a Luporini il titolo in Comunicazione, Media e Tecnologie. Luporini era già stato allievo dell'Ateneo Pisano negli anni Cinquanta, ma per il corso di laurea in Ingegneria.

Nel 1953 lasciò gli studi per dedicarsi alla pittura, avviando un percorso artistico e intellettuale che avrebbe attraversato oltre settant'anni di cultura italiana. Il conferimento, spiega l'Ateneo, "riconosce soprattutto il ruolo svolto da Luporini nella trasformazione dei linguaggi della comunicazione culturale: dalla collaborazione con Giorgio Gaber, iniziata nei primi anni Sessanta, nacque una forma di spettacolo completamente nuova, nella quale canzone, monologo, teatro, satira e riflessione filosofica si fondevano in un unico racconto e con il Signor G e il Teatro Canzone, Gaber e Luporini portarono sul palcoscenico le inquietudini e le contraddizioni della società italiana, parlando a un pubblico vasto senza rinunciare alla complessità".

"Un riconoscimento a un grande protagonista della cultura italiana, ma anche a una figura profondamente legata alla Toscana - ha commentato Cristina Manetti, assessora alla Cultura e all'Università e ricerca della Regione Toscana - da Viareggio, insieme a Giorgio Gaber, Luporini ha contribuito a costruire un linguaggio artistico nuovo, capace di unire musica, teatro, parole e riflessione sulla società. È motivo di orgoglio per la Toscana vedere riconosciuto oggi dall’Università di Pisa il valore di un autore che ha saputo portare la cultura e la creatività della nostra terra ben oltre i suoi confini".

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