Cna Pisa e Lucca, al via il percorso di fusione

L'avvio del percorso è stato approvato all'unanimità dalle rispettive direzioni territoriali. Prossimi step e prospettive

PISA — Le direzioni delle Cna di Pisa e Lucca hanno approvato all’unanimità l’avvio di un percorso volto alla fusione delle due associazioni, affidando ai rispettivi presidenti e direttori il compito di predisporre un progetto da sottoporre poi al voto finale.

Una scelta che le due stesse associazioni definiscono "Di responsabilità nei confronti delle imprese e degli artigiani associati, in un contesto economico e produttivo in continua evoluzione che richiede strutture sempre più solide, qualificate e capaci di accompagnare lo sviluppo".

"L’obiettivo - spiegano- è quello di costruire un’unica realtà associativa più forte, in grado di ampliare le opportunità per gli imprenditori già associati alla Cma migliorando la qualità dei servizi, rafforzando la capacità di rappresentanza e sostenendo con maggiore efficacia i percorsi di crescita delle aziende".

Il progetto di fusione sarà elaborato da uno studio professionale specializzato, che predisporrà anche un piano di sviluppo che delineerà le prospettive future della nuova organizzazione.

"La nuova realtà - spiegano le due associazioni- manterrà tutte le sedi attualmente presenti sui territori, garantendo la capillarità dei presìdi e prevedendo un loro ulteriore potenziamento, anche in aree oggi meno servite, con l’obiettivo di estendere e rendere ancora più accessibili i servizi per imprese e cittadini.

Una volta conclusa la fase di studio, il progetto sarà sottoposto nuovamente all’approvazione delle direzioni territoriali e successivamente, secondo quanto previsto dallo statuto nazionale Cna, alle autorizzazioni della Cna Toscana e della Cna Nazionale. “Cna Lucca e Cna Pisa -sottolineano i rispettivi presidenti Sabrina Mattei e Francesco Oppedisano - sono due realtà associative solide, radicate e complementari. La fusione rappresenta una scelta lungimirante e coraggiosa, orientata al futuro, capace di generare nuove opportunità di sviluppo e di rafforzare in modo significativo il ruolo della Cna come punto di riferimento per il sistema imprenditoriale. A beneficiarne saranno tutti i nostri imprenditori e artigiani che saranno così inseriti in un unico percorso di crescita e valorizzazione".