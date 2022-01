Covid, 1463 nuovi contagi e 3 decessi nel Pisano

Incremento stabile rispetto a ieri. In Toscana le positività al Coronavirus accertate nelle ultime 24 ore sono 12190

PISA — Sono 1463, incremento pressoché stabile rispetto a ieri, le positività al Coronavirus accertate in provincia di Pisa nelle ultime 24 ore.

In Toscana, tra ieri e oggi, sono stati accertati 12190 nuovi casi di positività e si sono verificati 24 decessi collegabili al virus (13 uomini e 11 donne con un'età media di 84,2 anni), 3 dei quali avvenuti in provincia di Pisa.

Ecco la distribuzione dei nuovi casi di Coronavirus rilevati in provincia di Pisa, suddivisi per ambito territoriale ed elencati comune per comune in base al tasso di incidenza sulla popolazione (dal più alto al più basso): Area pisana 616 casi (Orciano Pisano 3, Cascina 161, San Giuliano Terme 99, Pisa 258, Vicopisano 24, Vecchiano 31, Crespina Lorenzana 14, Fauglia 9, Calci 14, Santa Luce 3), Valdera 437 casi (Chianni 11, Capannoli 38, Terricciola 21, Buti 26, Santa Maria a Monte 56, Ponsacco 64, Calcinaia 49, Bientina 33, Casciana Terme Lari 44, Peccioli 12, Pontedera 74, Palaia 8, Lajatico 1), Alta Valdicecina 126 casi (Pomarance 50, Monteverdi Marittimo 6, Castelnuovo di Val di Cecina 9, Volterra 35, Montecatini Val di Cecina 6, Montescudaio 7, Castellina Marittima 5, Guardistallo 3, Riparbella 3, Casale Marittimo 2), Comprensorio del Cuoio 284 casi (San Miniato 143, Santa Croce sull'Arno 54, Castelfranco di Sotto 48, Montopoli in Val d'Arno 39).