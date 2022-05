Covid, 200 nuovi casi in Provincia di Pisa

Nel bollettino di oggi, sabato 21 Maggio, ancora un aumento di nuove positività nel territorio del Pisano. Eseguiti oltre 12mila tamponi in Toscana

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono stati riscontrati 200 nuovi casi Covid, in aumento di 30 unità rispetto alle 170 positività registrate nella giornata di ieri. Il tasso di incidenza giornaliero nel Pisano è di 48,03 casi per 100.000 abitanti.

Questa è la ripartizione dei nuovi contagiati per Comune di residenza, distribuiti nelle aree di riferimento, e in ordine decrescente di tasso di incidenza:

Area Pisana, 100 casi: Santa Luce 3, Calci 7, Crespina Lorenzana 3, Fauglia 2, Pisa 47, Cascina 21, San Giuliano Terme 14, Vicopisano 3.

Valdera, 51 casi: Bientina 11, Lajatico 1, Palaia 3, Casciana Terme Lari 7, Santa Maria a Monte 7, Calcinaia 6, Capannoli 3, Pontedera 8, Terricciola 1, Peccioli 1, Buti 1, Ponsacco 2.

Alta Valdicecina, 29 casi: Pomarance 10, Castelnuovo di Val di Cecina 3, Volterra 11, Montescudaio 2, Guardistallo 1, Montecatini Val di Cecina 1, Castellina Marittima 1.

Comprensorio del cuoio, 20 casi: Santa Croce sull'Arno 6, San Miniato 11, Castelfranco di Sotto 3.

In Toscana, tra ieri e oggi, sono stati individuati 1.476 nuovi casi, in discesa rispetto ai 1.552 delle 24 ore precedenti.